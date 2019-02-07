Зеленський запустив новий челендж – "Я клоун"

Кандидат у президенти Володимир Зеленський запустив новий виклик у соцмережах, де просить українців розповісти, що робить їх клоунами.

Про це Зеленський написав у Facebook.

"Вони мають нас за клоунів. Нас 40 мільйонів. Розкажи свою історію", - йдеться у дописі кандидата.

В опублікованому відео Зеленський розповів, що після того, як "замахнувся на вотчину наших еліт і пішов у президенти України", його оголосили клоуном.

"Я клоун і я цим дуже пишаюсь", - ствердив комік.

За словами Зеленського, він впевнений, що не один такий у країні, тому він з командою запускає челендж #яклоун і просить українців розповісти, що робить їх клоунами.

"Назви своє ім’я, яка у тебе заробітна плата, стипендія чи пенсія. Загалом все те, що робить тебе клоуном", - сказав кандидат у президенти.

Щоб взяти участь у челенджі, треба у Facebook підписатися на сторінку Зе!команди, тоді з’явилась маска клоуна, після чого можна записати і опублікувати відповідне відео.

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