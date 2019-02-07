Зеленський запустив новий челендж – "Я клоун"

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Четвер, 7 лютого 2019, 11:46

Кандидат у президенти Володимир Зеленський запустив новий виклик у соцмережах, де просить українців розповісти, що робить їх клоунами.

Про це Зеленський написав у Facebook.

"Вони мають нас за клоунів. Нас 40 мільйонів. Розкажи свою історію", - йдеться у дописі кандидата.

В опублікованому відео Зеленський розповів, що після того, як "замахнувся на вотчину наших еліт і пішов у президенти України", його оголосили клоуном.

"Я клоун і я цим дуже пишаюсь", - ствердив комік.

За словами Зеленського, він впевнений, що не один такий у країні, тому він з командою запускає челендж #яклоун і просить українців розповісти, що робить їх клоунами.

"Назви своє ім’я, яка у тебе заробітна плата, стипендія чи пенсія. Загалом все те, що робить тебе клоуном", - сказав кандидат у президенти.

Щоб взяти участь у челенджі, треба у Facebook підписатися на сторінку Зе!команди, тоді з’явилась маска клоуна, після чого можна записати і опублікувати відповідне відео.

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Володимир Зеленський: 1 квітня – офігенний день для перемоги клоуна

Нагадаємо:

  • Станом на ранок 7 лютого ЦКВ зареєструвала 37 кандидатів на посаду президента України.
  • Вибори президента пройдуть 31 березня.
  • В новорічну ніч шоумен Володимир Зеленський заявив, що висуває свою кандидатуру на пост президента України.
  • 30 січня ЦВК зареєструвала його кандидатом в президенти.
  • Журналісти програми "Схеми" повідомили, що Зеленський має бізнес в Росії попри запевнення про його закриття у 2014 році. На запитання журналістів про активи в РФ  шоумен відповів різко.
  • Згодом в інтерв'ю "Українській правді" він запевнив, що найближчим часом вийде з кіпрської компанії, що володіє компанією, яка знімає фільми на території РФ.
  • У декларацію за 2017 рік комік вніс 7,3 млн гривень доходів, а його дружина близько 800 тис. гривень.  

Українська правда

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Теми: Зеленський вибори вибори президента 2019


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