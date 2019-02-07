Зеленський запустив новий челендж – "Я клоун"
Кандидат у президенти Володимир Зеленський запустив новий виклик у соцмережах, де просить українців розповісти, що робить їх клоунами.
Про це Зеленський написав у Facebook.
"Вони мають нас за клоунів. Нас 40 мільйонів. Розкажи свою історію", - йдеться у дописі кандидата.
В опублікованому відео Зеленський розповів, що після того, як "замахнувся на вотчину наших еліт і пішов у президенти України", його оголосили клоуном.
"Я клоун і я цим дуже пишаюсь", - ствердив комік.
За словами Зеленського, він впевнений, що не один такий у країні, тому він з командою запускає челендж #яклоун і просить українців розповісти, що робить їх клоунами.
"Назви своє ім’я, яка у тебе заробітна плата, стипендія чи пенсія. Загалом все те, що робить тебе клоуном", - сказав кандидат у президенти.
Щоб взяти участь у челенджі, треба у Facebook підписатися на сторінку Зе!команди, тоді з’явилась маска клоуна, після чого можна записати і опублікувати відповідне відео.
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Володимир Зеленський: 1 квітня – офігенний день для перемоги клоуна
Нагадаємо:
- Станом на ранок 7 лютого ЦВК зареєструвала 37 кандидатів на посаду президента України.
- Вибори президента пройдуть 31 березня.
- В новорічну ніч шоумен Володимир Зеленський заявив, що висуває свою кандидатуру на пост президента України.
- 30 січня ЦВК зареєструвала його кандидатом в президенти.
- Журналісти програми "Схеми" повідомили, що Зеленський має бізнес в Росії попри запевнення про його закриття у 2014 році. На запитання журналістів про активи в РФ шоумен відповів різко.
- Згодом в інтерв'ю "Українській правді" він запевнив, що найближчим часом вийде з кіпрської компанії, що володіє компанією, яка знімає фільми на території РФ.
- У декларацію за 2017 рік комік вніс 7,3 млн гривень доходів, а його дружина близько 800 тис. гривень.