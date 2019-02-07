Представником Зеленського у Кривому Розі став відомий комік з "Кварталу-95"
Представниками кандидата у президенти Володимира Зеленського у Кривому Розі та Тернополі стали коміки Юрій Корявченков та Віктор Гевко відповідно.
Про це повідомили у команді Зеленського у Facebook.
"Зустрічайте представників Зе!команди у вашому місті! Представник Зе!команди у місті Кривий Ріг — Юрій Корявченков. Представник Зе!команди у місті Тернопіль — Віктор Гевко", - йдеться у повідомленні
Юрій Корявченков – актор "Кварталу-95", а Віктор Гевко є автором комедійних серіалів "Одного разу під Полтавою" і "Країна У".
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Нагадаємо:
- Станом на 7 лютого ЦВК зареєструвала 42 кандидати на посаду президента України.
- Вибори президента пройдуть 31 березня.
- В новорічну ніч шоумен Володимир Зеленський заявив, що висуває свою кандидатуру на пост президента України.
- 30 січня ЦВК зареєструвала його кандидатом в президенти.
- Журналісти програми "Схеми" повідомили, що Зеленський має бізнес в Росії попри запевнення про його закриття у 2014 році. На запитання журналістів про активи в РФ шоумен відповів різко.
- Згодом в інтерв'ю "Українській правді" він запевнив, що найближчим часом вийде з кіпрської компанії, що володіє компанією, яка знімає фільми на території РФ.
- У декларацію за 2017 рік комік вніс 7,3 млн гривень доходів, а його дружина близько 800 тис. гривень.
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