Представником Зеленського у Кривому Розі став відомий комік з "Кварталу-95"

Представниками кандидата у президенти Володимира Зеленського у Кривому Розі та Тернополі стали коміки Юрій Корявченков та Віктор Гевко відповідно.

Про це повідомили у команді Зеленського у Facebook.

"Зустрічайте представників Зе!команди у вашому місті! Представник Зе!команди у місті Кривий Ріг — Юрій Корявченков. Представник Зе!команди у місті Тернопіль — Віктор Гевко", - йдеться у повідомленні

Юрій Корявченков – актор "Кварталу-95", а Віктор Гевко є автором комедійних серіалів "Одного разу під Полтавою" і "Країна У".

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