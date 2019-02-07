Поліція відкрила провадження за заявою Зеленського про стеження за ним
Національна поліція розпочала розслідування за заявою кандидата у президенти Володимира Зеленського про стеження за ним.
Про це повідомляє Департамент комунікацій Національної поліції, передає МВС.
Нацполіція за заявою Зеленського внесла відомості до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.182 КК "Порушення недоторканості приватного життя".
"7 лютого 2018 року один із кандидатів у президенти України звернувся до органів НПУ із заявою про зафіксовані факти стеження за ним та його співробітниками невідомими особами на дванадцятьох автомобілях у м.Одеса на фестивалі "Ліга сміху" з 30 січня по 4 лютого 2019 року", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за словами Зеленського, він помітив, що за ним стежать і після цього періоду по прибутті у Київ.
На підставі ст. 214 КПК Нацполіція зареєструвала кримінальне провадження за цим фактом і розпочала досудове розслідування.
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