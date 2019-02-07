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Поліція відкрила провадження за заявою Зеленського про стеження за ним

Четвер, 7 лютого 2019, 21:51
Поліція відкрила провадження за заявою Зеленського про стеження за ним

Національна поліція розпочала розслідування за заявою кандидата у президенти Володимира Зеленського  про стеження за ним.

Про це повідомляє Департамент комунікацій Національної поліції, передає МВС.

Нацполіція за заявою Зеленського внесла відомості до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.182 КК "Порушення недоторканості приватного життя".

"7 лютого 2018 року один із кандидатів у президенти України звернувся до органів НПУ із заявою про зафіксовані факти стеження за ним та його співробітниками невідомими особами на дванадцятьох автомобілях у м.Одеса на фестивалі "Ліга сміху" з 30 січня по 4 лютого 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за словами Зеленського, він помітив, що за ним стежать і після цього періоду по прибутті у Київ.

На підставі ст. 214 КПК Нацполіція зареєструвала кримінальне провадження за цим фактом і розпочала досудове розслідування.

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Нагадаємо:

  • Станом на 7 лютого ЦВК зареєструвала 42 кандидати на посаду президента України.
  • Вибори президента пройдуть 31 березня.
  • В новорічну ніч шоумен Володимир Зеленський заявив, що висуває свою кандидатуру на пост президента України.
  • 30 січня ЦВК зареєструвала його кандидатом в президенти.
  • Журналісти програми "Схеми" повідомили, що Зеленський має бізнес вРосії попри запевнення про його закриття у 2014 році. На запитання журналістів про активи в РФ  шоумен відповів різко.
  • Згодом в інтерв'ю "Українській правді" він запевнив, що найближчим часом вийде з кіпрської компанії, що володіє компанією, яка знімає фільми на території РФ.
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Українська правда

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Теми: Зеленськийполіціявибори президента 2019
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