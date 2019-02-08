Без підозр і суду: НАБУ все ще займається Злочевським, на якого мало 2 місяці

Національне антикорупційне бюро продовжує розслідувати провадження щодо екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського попри встановлений судом термін у 2 місяці.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит "Української правди".

У відомстві повідомили, що допитали депутатку Тетяну Чорновол, за заявою якої справа була порушена у 2015 році та поновлена у 2018, дослідили документи, які є в депутата.

Водночас, НАБУ відмовилось відповідати на інші запитання, зокрема, чи ухвалили детективи рішення про закінчення розслідування, для чого суд дав їм 2 місяці ще у серпні 2018 року.

"Надати іншу інформацію щодо перебігу досудового розслідування не виявляється можливим, у зв’язку з необхідністю збереження таємниці досудового розслідування", – сказали у Бюро.

Крім того, згідно з судовими рішенням у справі, станом на 11 січня жодної підозри правоохоронці все ще не повідомили. Тоді ж суд підкреслив, що детективи так і не виконали наказ завершити розслідування до листопада 2018 року.

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