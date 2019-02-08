Без підозр і суду: НАБУ все ще займається Злочевським, на якого мало 2 місяці

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П'ятниця, 8 лютого 2019, 11:35

Національне антикорупційне бюро продовжує розслідувати провадження щодо екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського попри встановлений судом термін у 2 місяці.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит "Української правди".

У відомстві повідомили, що допитали депутатку Тетяну Чорновол, за заявою якої справа була порушена у 2015 році та поновлена у 2018, дослідили документи, які є в депутата.

Водночас, НАБУ відмовилось відповідати на інші запитання, зокрема, чи ухвалили детективи рішення про закінчення розслідування, для чого суд дав їм 2 місяці ще у серпні 2018 року.

"Надати іншу інформацію щодо перебігу досудового розслідування не виявляється можливим, у зв’язку з необхідністю збереження таємниці досудового розслідування", – сказали у Бюро.

Крім того, згідно з судовими рішенням у справі, станом на 11 січня жодної підозри правоохоронці все ще не повідомили. Тоді ж суд підкреслив, що детективи так і не виконали наказ завершити розслідування до листопада 2018 року.

Нагадаємо:

  • НАБУ розслідує дії посадовців Міністерства екології та природних ресурсів України при видачі спеціальних дозволів на користування надрами.
  • За версією слідства, протягом 2010-2011 років підприємства, які фактично контролювались міністром Злочевським, отримали право на користування нафтогазоносними надрами. Для цього їм видавали спеціальні дозволи, вносили зміни чи переоформлювали дозволи, що належали іншим фірмам.
  • У лютому 2018 року стало відомо, що САП закрила справу про видачу ліцензій.
  • Однак у червні 2018 року суд поновив її.
  • 27 серпня 2018 року суд встановив строк для проведення слідчих дій. НАБУ дали 2 місяці для того, щоб або передати звинувачення до суду, або закрити провадження.
  • Злочевський виїхав з України в кінці 2014 року після того, як отримав статус підозрюваного у незаконному збагаченні в справі, що розслідувалася Генеральною прокуратурою.
  • У січні 2015 року ГПУ оголосила Злочевського у розшук.
  • Восени 2016 року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук екс-міністра.
  • Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.
  • Також повідомлялося, що фірма міністра екології в уряді часів Віктора Януковича Миколи Злочевського продавала газ компаніям президента Петра Порошенка та його оточення.

Соня Лукашова, для УП

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Теми: Злочевський НАБУ газ нафта


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