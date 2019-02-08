За ґвалтування 3-річної доньки для порнобізнесу батькам світить 15 років

У Полтавській області судитимуть батьків, які розбещували, ґвалтували та знімали на продаж порнографічні відео з власною малолітньою донькою впродовж 2,5 років.

Прокуратура області повідомляє, що затвердила й скерувала до суду для розгляду по суті звинувачувальний акт стосовно 35-річного батька та 31-річної матері.

Встановлено, що подружжя з метою збагачення використовувало свою дитину 2013 року народження у порнобізнесі та сексуальній експлуатації.

За 2,5 років вони вчинили 63 епізоди злочинної діяльності у Дніпропетровській області та в місті Полтава.

"На орендованих квартирах батьки-збоченці знімали відео порнографічного характеру зі своєю дитиною та продавали його через мережу Інтернет. Дівчинку ґвалтували, розбещували, задовольняли статеву пристрасть неприродним способом, знімали на порнографічні відео з 3-річного віку", – пише прокуратура.

Батькам інкримінують ч.3 ст. 149 (торгівля людьми), ч.4 ст. 152 (зґвалтування малолітньої особи), ч.3 ст.153 (сексуальне насильство), ч.2 156 (розбещення малолітньої особи), ч.5 ст. 301 (виготовлення, збут, розповсюдження порнографічних предметів) КК України. Їм загрожує позбавлення волі строком до 15 років.

Звинуваченим продовжено запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Дівчинка перебуває у комунальному закладі соціально-психологічної реабілітації.

Прокуратура не уточнює, коли її батьків затримали й узяли під арешт.

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