НАБУ закінчило розслідувати справу Онищенка
Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування у справі, де фігурував нардеп-втікач Олександр Онищенко.
Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник під час звітування про діяльність відомства за друге півріччя 2018 року.
"На днях закінчена справа, нарешті, щодо пана Онищенка", - сказав Ситник.
За його словами, це справа, де фігурував голова фіскальної служби (Роман Насіров – УП), цілий ряд інших службовців "Укргазвидобування" і тих осіб, які були причетні до схеми розкрадання майже 3 млрд гривень.
"На сьогоднішній день розслідування завершено. Справа закінчена і найближчими днями обвинувальний акт буде скеровано до суду", - додав директор НАБУ.
Нагадаємо:
- За даними НАБУ, нардеп з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,613 млрд гривень.
- Керівниками злочинного угрупування крім самого депутата вважаються його матір Інесса Кадирова і бізнесмен Валерій Постний.
- Екс-главу ДФС Романа Насірова підозрюють у тому, що протягом 2015-2016 рр. він, в інтересах Онищенка, наказував керівникам терорганів ДФС приймати рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".
- Онищенко втік з України та перебуває у розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.
- 5 липня 2016 року, коли нардеп вже перебував за кордоном, Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка.
- 19 грудня суд дозволив проводити заочне розслідування щодо Олександра Онищенка.
- Станом на квітень 2018 року слідство встановило причетність до участі у "газовій схемі" 29 осіб.
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