НАБУ закінчило розслідувати справу Онищенка

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П'ятниця, 8 лютого 2019, 16:54

Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування у справі, де фігурував нардеп-втікач Олександр Онищенко.

Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник під час звітування про діяльність відомства за друге півріччя 2018 року.

"На днях закінчена справа, нарешті, щодо пана Онищенка", - сказав Ситник.

За його словами, це справа, де фігурував голова фіскальної служби (Роман Насіров – УП), цілий ряд інших службовців "Укргазвидобування" і тих осіб, які були причетні до схеми розкрадання майже 3 млрд гривень.

"На сьогоднішній день розслідування завершено. Справа закінчена і найближчими днями обвинувальний акт буде скеровано до суду", - додав директор НАБУ.

Нагадаємо:

  • За даними НАБУ, нардеп з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,613 млрд гривень.
  • Керівниками злочинного угрупування крім самого депутата вважаються його матір Інесса Кадирова і бізнесмен Валерій Постний.
  • Екс-главу ДФС Романа Насірова підозрюють у тому, що протягом 2015-2016 рр. він, в інтересах Онищенка, наказував керівникам терорганів ДФС приймати рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".
  • Онищенко втік з України та перебуває у розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук. 
  • 5 липня 2016 року, коли нардеп вже перебував за кордоном, Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка.
  • 19 грудня суд дозволив проводити заочне розслідування щодо Олександра Онищенка.
  • Станом на квітень 2018 року слідство встановило причетність до участі у "газовій схемі" 29 осіб.

Альона Мазуренко, УП

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