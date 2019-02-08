НАБУ закінчило розслідувати справу Онищенка

Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування у справі, де фігурував нардеп-втікач Олександр Онищенко.

Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник під час звітування про діяльність відомства за друге півріччя 2018 року.

"На днях закінчена справа, нарешті, щодо пана Онищенка", - сказав Ситник.

За його словами, це справа, де фігурував голова фіскальної служби (Роман Насіров – УП), цілий ряд інших службовців "Укргазвидобування" і тих осіб, які були причетні до схеми розкрадання майже 3 млрд гривень.

"На сьогоднішній день розслідування завершено. Справа закінчена і найближчими днями обвинувальний акт буде скеровано до суду", - додав директор НАБУ.

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