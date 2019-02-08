ЦВК відмовила у реєстрації майже півсотні "кандидатів" у президенти

Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації кандидатом у президенти 47 особам.

Про це на брифінгу в п’ятницю розповіла голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

"Станом на 8 лютого 2019 року постанов, якими комісія відмовила в реєстрації кандидатом, було прийнято 50. Вони різні. Більшість підстав – це невнесення грошової застави", – розповіла вона.

Сліпачук уточнила, що деякі кандидати подавали документи по кілька разів.

Як свідчать документи на сайті ЦВК, зустрічались випадки, коли кандидати вносили символічну заставу в розмірі 2 гривні 50 копійок (самовисуванці Борис Сахно і Ігор Сухіх), або 25 гривень (Олександр Тіщенко, Наталія Пилипенко та Дмитро Касьяненко).

Ще один претендент – Володимир Кононенко – переказав на спеціальний рахунок ЦВК 5 гривень.

До речі, його подана до ЦВК передвиборна програма містила таке положення: "Я виступаю за те, щоб всі гілки і рівні державної влади очолювали представники титульної української нації (не менш як 80%) з одночасним пропорційним залученням представників національних меншин", а також інші згадування про "титульну націю".

У свою чергу Микола Таранець подав до ЦВК заяву, щоб його звільнили від внесення грошової застави та надав копію посвідчення про право на пільги для ветеранів війни та учасників бойових дій.

Заставу не внесла також і нардеп Надія Савченко, підозрювана в організації підготовки терактів і повалення державної влади.

За словами голови ЦВК, серед кандидатів, які отримали відмову, є 6 таких, у чиїх передвиборчих програмах містилися положення про ліквідацію незалежності України чи насильницьку зміну конституційного ладу, або порушення суверенітету, територіальної цілісності, або пропаганда війни, насильство і посягання на права і свободи людини.

Наприклад, як свідчить постанова на сайті ЦВК, громадянин Юрій Іваницький пропонував побудову "Руського (від слова – "Русь") стратегічно-самодостатнього регіону, який має об’єднати Україну, Росію і Білорусію" з валютою – радянським карбованцем.

Серед тих, хто подавався до ЦВК, є Василь Чопей, який заявив про самовисунення кандидатом на пост президента на позачергових виборах… 25 травня 2014 року.

Як свідчать постанови на сайті ЦВК, відмову в реєстрації кандидатом отримали також самовисуванці: Віталій Велідченко Сергій Фаренюк , Володимир Ратуш, Володимир Василенко, Юрій Боярський, Костянтин Черкасов, Віктор Лебединець, Олександр Приданов, Олександр Ковальчук, Володимир Блащук, Денис Потапов, Олександр Гоков, Петро Рекало, Євгеній Андрухів Ярослава Качановська, Наталія Земська, Микола Кобилинський, Анатолій Губенко, Борис Касьяненко, Василь Марущинець, Артур Гончаров, Любов Українчук, Іван Качайло, Олександр Жамойдо, Наталія Миролюб, Максим Голосний, Юрій Юрченко, Євгеній Збираник, Андрій Рачок, Олеся Спіріна, Сергій Опря, Михайло Булах, та Андрій Сутковий.

Відмову також отримав висуванець "Партії захисників України" Тарас Костанчук.

Він зокрема у свої передвиборчій програмі пропонував ввести смертну кару для державних службовців усіх рангів за статтями кримінального кодексу, які можна об’єднати поняттям "корупція", "зрада", "розкрадання державного майна".

Висуванець Комуністичної партії України Петро Симоненко отримав відмову у зв'язку з тим, що статут, найменування та символіка КПУ не відповідають закону про декомунізацію.

Також ЦВК відмовила екс-депутату від Партії регіонів втікачу Володимиру Олійнику та відмовилась реєструвати кандидатом Дмитра Павліченка, якого у 2012 році разом із сином засудили за нібито вбивство судді, але у 2014 – звільнили як політв’язня.

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