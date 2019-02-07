ЦВК не дозволила Савченко і втікачу Олійнику балотуватись у президенти

Центральна виборча комісія відмовилась зареєструвати кандидатом у президенти нардепа Надію Савченко, підозрювану в організації підготовки терактів і повалення державної влади.

Відповідне рішення ЦВК ухвалила на засіданні у четвер.

Депутатка не внесла заставу у 2,5 мільйони гривень, що є необхідною умовою для балотування.

Також ЦВК відмовила екс-депутату від Партія Регіонів Володимиру Олійнику. Комісія встановила, що він не особисто подав заяву, не засвідчив її належним чином, заставу за Олійника подали чотири інші особи, що суперечить закону.

Крім того, у програмі екс-регіонал йдеться визнання окупованих територій Донецької та Луганської області окремими "республіками". Такі заяви є незаконними, тому прийняти програму Олійника ЦВК не може.

Ще одним аргументом стало те, що Олійник з 2014 року фактично не проживає в Україні.

Водночас, у комісії з’явились сумніви щодо справжності документів та того, що їх подавав саме Олійник. Тому документи направлять до поліції для перевірки.

ЦВК також відмовилась реєструвати кандидатом Дмитра Павліченка, якого у 2012 році разом із сином засудили за нібито вбивство судді, але у 2014 – звільнили як політв’язнів.

Комісія визнала, що документи Павліченка не відповідали вимогам закону. Він також не подав декларацію і не вніс заставу.

Сам Павліченко на засіданні ЦВК стверджував, що документи подав правильно, і погрожував членам комісії кримінальною відповідальністю за нереєстрацію його кандидатом.

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