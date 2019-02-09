ЗМІ: США контактують з армією Венесуели, закликаючи не підтримувати Мадуро
США мають прямі зв'язки з військовослужбовцями Венесуели, закликаючи їх відмовитися від підтримки президента Ніколаса Мадуро, та готують нові санкції, спрямовані на посилення тиску на Мадуро.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела серед високопосадовців Білого дому.
"Адміністрація Трампа очікує, що військові незабаром послаблять свою підтримку режиму Мадуро. Але наразі на бік Гуайдо, якого підтримали низка країн, серед яких і США, перейшли лише декілька генералів", - зазначає агентство.
"Ми сподіваємося, що це були лише перші маленькі камінці, які почали сипатися. Далі будуть котитися великі шматки скелі", - заявив співрозмовник Reuters.
Зазначається, що він відмовився надати детальну інформацію про контакти з армією Венесуели або рівень, на якому вони тримаються.
"Не зовсім зрозуміло, чи можуть такі контакти створити тріщини у підтримці Мадуро військовими, що має вирішальне значення для його влади.
У той час, коли військові у Венесуелі все ще залишаються лояльними до Мадуро, джерело у Вашингтоні, близьке до опозиції, висловило сумнів у тому, що адміністрація Трампа створила достатню основу для стимулювання переходу на бік Гуайдо у підрозділах, де багато офіцерів підозрюються у корупції та торгівлі наркотиками", - підкреслює агентство.
Нагадаємо:
- 3 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що вважає можливим військове втручання США в охоплену кризою Венесуелу.
- Минулого місяця кілька країн на чолі зі Сполученими Штатами визнали тимчасовим президентом країни Хуана Гуайдо, президента Національних зборів Венесуели.
- У відповідь Мадуро, якого США оголосили нелегітимним, заявив, що розриває дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами, і наказав американським дипломатам залишити країну протягом 72 годин. Він також наказав венесуельським дипломатам залишити США.
- Пізніше міністерство закордонних справ Венесуели опублікувало заяву про припинення цих видворень і запропонувало провести переговори зі США.
- Європейський парламент визнав Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом Венесуели відповідно до Конституції країни.
- ЄС закликав якомога швидше провести дострокові вибори у Венесуелі, в іншому випадку пообіцяв визнати лідера опозиції в якості керівника країни.
- Мадуро категорично відхилив заклик європейських країн призначити дострокові вибори президента, після того, як лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим лідером країни.
- Мадуро заявив, що не виключає, що в результаті політичної кризи в Венесуелі спалахне громадянська війна.
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