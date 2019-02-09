ЗМІ: США контактують з армією Венесуели, закликаючи не підтримувати Мадуро

США мають прямі зв'язки з військовослужбовцями Венесуели, закликаючи їх відмовитися від підтримки президента Ніколаса Мадуро, та готують нові санкції, спрямовані на посилення тиску на Мадуро.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела серед високопосадовців Білого дому.

"Адміністрація Трампа очікує, що військові незабаром послаблять свою підтримку режиму Мадуро. Але наразі на бік Гуайдо, якого підтримали низка країн, серед яких і США, перейшли лише декілька генералів", - зазначає агентство.

"Ми сподіваємося, що це були лише перші маленькі камінці, які почали сипатися. Далі будуть котитися великі шматки скелі", - заявив співрозмовник Reuters.

Зазначається, що він відмовився надати детальну інформацію про контакти з армією Венесуели або рівень, на якому вони тримаються.

"Не зовсім зрозуміло, чи можуть такі контакти створити тріщини у підтримці Мадуро військовими, що має вирішальне значення для його влади.

У той час, коли військові у Венесуелі все ще залишаються лояльними до Мадуро, джерело у Вашингтоні, близьке до опозиції, висловило сумнів у тому, що адміністрація Трампа створила достатню основу для стимулювання переходу на бік Гуайдо у підрозділах, де багато офіцерів підозрюються у корупції та торгівлі наркотиками", - підкреслює агентство.

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