ЗМІ: США контактують з армією Венесуели, закликаючи не підтримувати Мадуро

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Субота, 9 лютого 2019, 04:18

США мають прямі зв'язки з військовослужбовцями Венесуели, закликаючи їх відмовитися від підтримки президента Ніколаса Мадуро, та готують нові санкції, спрямовані на посилення тиску на Мадуро.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела серед високопосадовців Білого дому.

"Адміністрація Трампа очікує, що військові незабаром послаблять свою підтримку режиму Мадуро. Але наразі на бік Гуайдо, якого підтримали низка країн, серед яких і США, перейшли лише декілька генералів", - зазначає агентство.

"Ми сподіваємося, що це були лише перші маленькі камінці, які почали сипатися. Далі будуть котитися великі шматки скелі", - заявив співрозмовник Reuters.

Зазначається, що він відмовився надати детальну інформацію про контакти з армією Венесуели або рівень, на якому вони тримаються.

"Не зовсім зрозуміло, чи можуть такі контакти створити тріщини у підтримці Мадуро військовими, що має вирішальне значення для його влади.

У той час, коли військові у Венесуелі все ще залишаються лояльними до Мадуро, джерело у Вашингтоні, близьке до опозиції, висловило сумнів у тому, що адміністрація Трампа створила достатню основу для стимулювання переходу на бік Гуайдо у підрозділах, де багато офіцерів підозрюються у корупції та торгівлі наркотиками", - підкреслює агентство.

Нагадаємо:

  • 3 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що вважає можливим військове втручання США в охоплену кризою Венесуелу.
  • Минулого місяця кілька країн на чолі зі Сполученими Штатами визнали тимчасовим президентом країни Хуана Гуайдо, президента Національних зборів Венесуели.
  • У відповідь Мадуро, якого США оголосили нелегітимним, заявив, що розриває дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами, і наказав американським дипломатам залишити країну протягом 72 годин. Він також наказав венесуельським дипломатам залишити США.
  • Пізніше міністерство закордонних справ Венесуели опублікувало заяву про припинення цих видворень і запропонувало провести переговори зі США.
  • Європейський парламент визнав Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом Венесуели відповідно до Конституції країни.
  • ЄС закликав якомога швидше провести дострокові вибори у Венесуелі, в іншому випадку пообіцяв визнати лідера опозиції в якості керівника країни.
  • Мадуро категорично відхилив заклик європейських країн призначити дострокові вибори президента, після того, як лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим лідером країни.
  • Мадуро заявив, що не виключає, що в результаті політичної кризи в Венесуелі спалахне громадянська війна.

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Теми: Венесуела США


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