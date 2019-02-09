Гуайдо не виключає військового вторгнення США до Венесуели

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо не виключає військового вторгнення США до південноамериканської країни.

Як пише "Німецька хвиля", про це він сказав в інтерв'ю агентству AFP 8 лютого.

Гуайдо заявив, що зробить "все необхідне" для порятунку людських життів.

У той же час він охарактеризував можливе вторгнення Сполучених Штатів як "дуже делікатну тему".

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