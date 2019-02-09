Гуайдо не виключає військового вторгнення США до Венесуели
Субота, 9 лютого 2019, 08:24
Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо не виключає військового вторгнення США до південноамериканської країни.
Як пише "Німецька хвиля", про це він сказав в інтерв'ю агентству AFP 8 лютого.
Гуайдо заявив, що зробить "все необхідне" для порятунку людських життів.
У той же час він охарактеризував можливе вторгнення Сполучених Штатів як "дуже делікатну тему".
Нагадаємо:
- 3-го лютого президент США Дональд Трамп в інтерв'ю телекомпанії CBS назвав військове втручання в ситуацію у Венесуелі "одним з варіантів".
- Минулого місяця кілька країн на чолі зі Сполученими Штатами визнали тимчасовим президентом країни Хуана Гуайдо, президента Національних зборів Венесуели.
- У відповідь Мадуро, якого США оголосили нелегітимним, заявив, що розриває дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами, і наказав американським дипломатам залишити країну протягом 72 годин. Він також наказав венесуельським дипломатам залишити США.
- Пізніше міністерство закордонних справ Венесуели опублікувало заяву про припинення цих видворень і запропонувало провести переговори зі США.
- Європейський парламент визнав Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом Венесуели відповідно до Конституції країни.
- ЄС закликав якомога швидше провести дострокові вибори у Венесуелі, в іншому випадку пообіцяв визнати лідера опозиції в якості керівника країни.
- Мадуро категорично відхилив заклик європейських країн призначити дострокові вибори президента, після того, як лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим лідером країни.
- Мадуро заявив, що не виключає, що в результаті політичної кризи в Венесуелі спалахне громадянська війна.