"Політичний труп РФ": Путіну знову встановили "надгробок" у Петербурзі
Активісти вдруге протягом тижня встановили в Петербурзі "надгробок Володимиру Путіну" з написом "Політичний труп в Російській Федерації".
Про це повідомляє Meduza з посиланням на Twitter "Агіт Росія".
"Здається, так висловлювати своє розчарування президентом стає в Росії традицією. Безстроковий протест", - сказано в повідомленні.
Новое "надгробие" Путину установили в Петербурге.— Агит Россия (@agit_ru) 10 квітня 2019 р.
"Кажется, так выражать свое разочарование президентом становится в России традицией. Бессрочный протест.
Санкт-Петербург 2019"
Источник: телеграм-канал ПЬЯTNIЦА pic.twitter.com/32ZT32VdNx
Зазначається, що перше повідомлення про це з'явилося 9 квітня в анонімному телеграм-каналі ПЬЯTNIЦА, який ведуть активісти "Безстрокового протесту".
Де конкретно з'явився "надгробок", не уточнюється.
За даними видання, 3 квітня картонний "надгробок Володимиру Путіну" встановили в Петербурзі біля Ісаакіївського собору, за що двоє активістів руху "АгітРоссія" отримали по дев'ять діб арешту.
Нагадаємо:
- 10 березня у Москві пройшов мітинг проти ізоляції російського інтернету. Затримали 15 осіб.
- Того ж дня, в мережі з'явилися фото "надгробку Путіну", нібито встановленого в Набережних Челнах.
- На чорному кам'яному пам'ятнику була розміщена фотографія президента і напис: "1952-2019". "Путін поховав вільний інтернет – жителі Набережних Челнів поховали Путіна", – писали в соцмережах.
- Пізніше активіста затримали за установку "надгробка" Путіну.
- Соцмережу "ВКонтакте" викрили у видаленні публікацій з фото "могили Путіна".
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