"Політичний труп РФ": Путіну знову встановили "надгробок" у Петербурзі

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Середа, 10 квітня 2019, 14:30

Активісти вдруге протягом тижня встановили в Петербурзі "надгробок Володимиру Путіну" з написом "Політичний труп в Російській Федерації".

Про це повідомляє Meduza з посиланням на Twitter "Агіт Росія".

"Здається, так висловлювати своє розчарування президентом стає в Росії традицією. Безстроковий протест", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що перше повідомлення про це з'явилося 9 квітня в анонімному телеграм-каналі ПЬЯTNIЦА, який ведуть активісти "Безстрокового протесту".

Де конкретно з'явився "надгробок", не уточнюється.

За даними видання, 3 квітня картонний "надгробок Володимиру Путіну" встановили в Петербурзі біля Ісаакіївського собору, за що двоє активістів руху "АгітРоссія" отримали по дев'ять діб арешту.

Нагадаємо:

  • 10 березня у Москві пройшов мітинг проти ізоляції російського інтернету. Затримали 15 осіб.
  • Того ж дня, в мережі з'явилися фото "надгробку Путіну", нібито встановленого в Набережних Челнах.
  • На чорному кам'яному пам'ятнику була розміщена фотографія президента і напис: "1952-2019". "Путін поховав вільний інтернет – жителі Набережних Челнів поховали Путіна", – писали в соцмережах.
  • Пізніше активіста затримали за установку "надгробка" Путіну.
  • Соцмережу "ВКонтакте" викрили у видаленні публікацій з фото "могили Путіна".

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Теми: Росія Путін


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