"Політичний труп РФ": Путіну знову встановили "надгробок" у Петербурзі

Активісти вдруге протягом тижня встановили в Петербурзі "надгробок Володимиру Путіну" з написом "Політичний труп в Російській Федерації".

Про це повідомляє Meduza з посиланням на Twitter "Агіт Росія".

"Здається, так висловлювати своє розчарування президентом стає в Росії традицією. Безстроковий протест", - сказано в повідомленні.

Новое "надгробие" Путину установили в Петербурге.

"Кажется, так выражать свое разочарование президентом становится в России традицией. Бессрочный протест.

Санкт-Петербург 2019"

Источник: телеграм-канал ПЬЯTNIЦА pic.twitter.com/32ZT32VdNx — Агит Россия (@agit_ru) 10 квітня 2019 р.

Зазначається, що перше повідомлення про це з'явилося 9 квітня в анонімному телеграм-каналі ПЬЯTNIЦА, який ведуть активісти "Безстрокового протесту".

Де конкретно з'явився "надгробок", не уточнюється.

За даними видання, 3 квітня картонний "надгробок Володимиру Путіну" встановили в Петербурзі біля Ісаакіївського собору, за що двоє активістів руху "АгітРоссія" отримали по дев'ять діб арешту.

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