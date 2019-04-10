Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Політичний труп РФ": Путіну знову встановили "надгробок" у Петербурзі

Середа, 10 квітня 2019, 14:30

Активісти вдруге протягом тижня встановили в Петербурзі "надгробок Володимиру Путіну" з написом "Політичний труп в Російській Федерації".

Про це повідомляє Meduza з посиланням на Twitter "Агіт Росія".

"Здається, так висловлювати своє розчарування президентом стає в Росії традицією. Безстроковий протест", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що перше повідомлення про це з'явилося 9 квітня в анонімному телеграм-каналі ПЬЯTNIЦА, який ведуть активісти "Безстрокового протесту".

Де конкретно з'явився "надгробок", не уточнюється.

За даними видання, 3 квітня картонний "надгробок Володимиру Путіну" встановили в Петербурзі біля Ісаакіївського собору, за що двоє активістів руху "АгітРоссія" отримали по дев'ять діб арешту.

Нагадаємо:

  • 10 березня у Москві пройшов мітинг проти ізоляції російського інтернету. Затримали 15 осіб.
  • Того ж дня, в мережі з'явилися фото "надгробку Путіну", нібито встановленого в Набережних Челнах.
  • На чорному кам'яному пам'ятнику була розміщена фотографія президента і напис: "1952-2019". "Путін поховав вільний інтернет – жителі Набережних Челнів поховали Путіна", – писали в соцмережах.
  • Пізніше активіста затримали за установку "надгробка" Путіну.
  • Соцмережу "ВКонтакте" викрили у видаленні публікацій з фото "могили Путіна".

Теми: РосіяПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Росія
Шойгу зі свитою зібрався в КНДР "святкувати" 70-річчя "перемоги" Кім Ір Сена
Путін знав про заколот за 2-3 дні, але був "паралізований" після його початку – WP
Росія може готувати операцію під чужим прапором у Чорному морі – Держдеп
Останні новини
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву з "Іскандера" і С-400, на фронті ЗСУ стримують ворога
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
Усі новини...
Реклама: