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"Политический труп РФ": Путину снова установили "надгробие" в Петербурге

Среда, 10 апреля 2019, 14:30

Активисты второй раз в течение недели установили в Петербурге "надгробие Владимиру Путину" с надписью "Политический труп в Российской Федерации".

Об этом сообщает Meduza со ссылкой на Twitter "Агит Россия".

"Кажется, так выражать свое разочарование президентом становится в России традицией. Бессрочный протест", - сказано в сообщении.

Отмечается, что первое сообщение об этом появилось 9 апреля в анонимном телеграмм-канале ПЬЯTNIЦА, который ведут активисты "Бессрочного протеста".

Где конкретно появилось "надгробие", не уточняется.

По данным издания, 3 апреля картонное "надгробие Владимиру Путину" установили в Петербурге возле Исаакиевского собора, за что двое активистов движения "АгитРоссия" получили по девять суток ареста.

Напомним:

  • 10 марта в Москве прошел митинг против изоляции русского интернета. Были задержаны 15 человек.
  • В тот же день, в сети появились фото "надгробия Путину", якобы установленного в Набережных Челнах.
  • На черном каменном памятнике была размещена фотография президента и надпись: "1952−2019". "Путин похоронил свободный интернет — жители Набережных Челнов похоронили Путина", – писали в соцсетях.
  • Позже активиста задержали за установку "надгробия" Путину.
  • После этого соцсеть "ВКонтакте" уличили в удалении публикаций c фото "могилы Путина".

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Темы: РосcияПутин
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