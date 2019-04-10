"Политический труп РФ": Путину снова установили "надгробие" в Петербурге

Активисты второй раз в течение недели установили в Петербурге "надгробие Владимиру Путину" с надписью "Политический труп в Российской Федерации".

Об этом сообщает Meduza со ссылкой на Twitter "Агит Россия".

"Кажется, так выражать свое разочарование президентом становится в России традицией. Бессрочный протест", - сказано в сообщении.

Отмечается, что первое сообщение об этом появилось 9 апреля в анонимном телеграмм-канале ПЬЯTNIЦА, который ведут активисты "Бессрочного протеста".

Новое "надгробие" Путину установили в Петербурге.

"Кажется, так выражать свое разочарование президентом становится в России традицией. Бессрочный протест.

Санкт-Петербург 2019"

Источник: телеграм-канал ПЬЯTNIЦА pic.twitter.com/32ZT32VdNx — Агит Россия (@agit_ru) 10 квітня 2019 р.

Где конкретно появилось "надгробие", не уточняется.

По данным издания, 3 апреля картонное "надгробие Владимиру Путину" установили в Петербурге возле Исаакиевского собора, за что двое активистов движения "АгитРоссия" получили по девять суток ареста.

Напомним: