Главу Одещини остаточно звільнили, він не планує скаржитись до суду

Президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення голови Одеської обласної держадміністрації Максима Степанова.

Документ оприлюднений на сайті президента.

Сам Степанов сказав, що не оскаржуватиме своє звільнення.

"Процедуру дотримано. Я думаю, що найближчим часом з'явиться указ президента щодо мого звільнення. Відразу можу сказати, оскаржувати це рішення в суді не планую, адже вся країна і так побачила причини мого звільнення. Вибори в Одеській області відбулися дуже чесно і прозоро, тому це рішення є суто політичним", – вважає Степанов.

За його словами, його звільнення не таке важливе. Натомість важливо, щоб другий тур президентських виборів відбувся чесно та прозоро.

"Неважливо прізвище кандидата, важливо те, що це необхідно нам, нашим громадянам, нашій країні", - зазначив екс-глава Одеської ОДА.

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