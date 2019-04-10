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Главу Одещини остаточно звільнили, він не планує скаржитись до суду

Середа, 10 квітня 2019, 18:58

Президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення голови Одеської обласної держадміністрації Максима Степанова.

Документ оприлюднений на сайті президента.

Сам Степанов сказав, що не оскаржуватиме своє звільнення.

"Процедуру дотримано. Я думаю, що найближчим часом з'явиться указ президента щодо мого звільнення. Відразу можу сказати, оскаржувати це рішення в суді не планую, адже вся країна і так побачила причини мого звільнення. Вибори в Одеській області відбулися дуже чесно і прозоро, тому це рішення є суто політичним", – вважає Степанов.

За його словами, його звільнення не таке важливе. Натомість важливо, щоб другий тур президентських виборів відбувся чесно та прозоро.

"Неважливо прізвище кандидата, важливо те, що це необхідно нам, нашим громадянам, нашій країні", - зазначив екс-глава Одеської ОДА.

Виконання обов'язків тимчасово поклали на Сергія Паращенка.

Нагадаємо:

  • У понеділок на сайті президента оприлюднили указ про відсторонення з посади голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова.
  • Сам Степанов відмовився залишати посаду і назвав указ президента незаконним.
  • Очільник Одещини пов'язав відсторонення нібито з тим, що "забезпечив чесні вибори".
  • Разом з тим у Петра Порошенка не коментували причини звільнення Степанова.
  • 10 квітня Кабінет міністрів погодив відставку Степанова.
  • При цьому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що проголосував проти відставки очільника Одещини.
  • За результатами першого туру виборів президента, в Одеській області перемогу здобув шоумен Володимир Зеленський (41,26%), представник опозиційних сил Юрій Бойко зайняв друге місце (21,82%), Порошенко став третім з 9,08% електоральної підтримки.

Марія Думанська, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Одеська областькадри
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