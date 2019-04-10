Аваков на Кабміні пішов проти Порошенка
Середа, 10 квітня 2019, 15:47
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що проголосував проти відставки очільника Одещини Максима Степанова, бо його звільняють "за політичними мотивами".
Про це Аваков сказав у коментарі "Українській правді".
"Він (Степанов – УП) протидіяв фальсифікації, протидіяв "сітці" (технологія підкупу виборців – УП) – його звільняють", – вважає глава МВС.
Рішення про відставку голови Одеської обласної державної адміністрації він назвав "недержавним".
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Привид Авакова, або #КомандаПорошенка і чесні вибори
Нагадаємо:
- У понеділок на сайті президента оприлюднили указ про відсторонення з посади голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова.
- Сам Степанов відмовився залишати посаду і назвав указ президента незаконним.
- Очільник Одещини пов'язав відсторонення нібито з тим, що "забезпечив чесні вибори".
- Разом з тим у Петра Порошенка не коментували причини звільнення Степанова.
- 10 квітня Кабінет міністрів погодив відставку Степанова.
- За результатами першого туру виборів президента, в Одеській області перемогу здобув шоумен Володимир Зеленський (41,26%), представник опозиційних сил Юрій Бойко зайняв друге місце (21,82%), Порошенко став третім з 9,08% електоральної підтримки.
- У прес-службі Тимошенко заявляли, що Нацполіція відкрила два кримінальних провадження за її заявами – про підкуп виборців на користь Порошенка та про маніпуляції з реєстром виборців.
- Глава МВС Арсен Аваков говорив, що нардеп від БПП Сергій Березенко фігурує у кримінальних провадженнях щодо порушень виборчого законодавства, де його називають організатором схем.
- Крім того, як з’ясовували журналісти, громадські організації, які під виглядом соціальних опитувань провели збір особистих даних виборців для підкупу, пов’язані Березенком.
- Водночас, СБУ заявляли, що викрила "виборчу піраміду" під керівництвом народного депутата. Її організатором нібито є депутат "Батьківщини" Валерій Дубіль.
Українська правда