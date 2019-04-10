Аваков на Кабміні пішов проти Порошенка

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що проголосував проти відставки очільника Одещини Максима Степанова, бо його звільняють "за політичними мотивами".

Про це Аваков сказав у коментарі "Українській правді".

"Він (Степанов – УП) протидіяв фальсифікації, протидіяв "сітці" (технологія підкупу виборців – УП) – його звільняють", – вважає глава МВС.

Рішення про відставку голови Одеської обласної державної адміністрації він назвав "недержавним".

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