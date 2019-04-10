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Главу Одесщины окончательно уволили, он не планирует жаловаться в суд

Среда, 10 апреля 2019, 18:58

Президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении главы Одесской областной госадминистрации Максима Степанова.

Документ обнародован на сайте президента.

Сам Степанов сказал, что не будет обжаловать свое увольнение.

"Процедура соблюдена. Я думаю, что в ближайшее время появится указ президента о моем увольнении. Сразу могу сказать, обжаловать это решение в суде не планирую, ведь вся страна и так увидела причины моего увольнения. Выборы в Одесской области произошли очень честно и прозрачно, поэтому это решение является сугубо политическим", - считает Степанов.

По его словам, его увольнение не столь важно. Зато важно, чтобы второй тур президентских выборов прошел честно и прозрачно.

"Неважна фамилия кандидата, важно то, что это необходимо нам, нашим гражданам, нашей стране", - отметил экс-глава Одесской ОГА.

Напомним:

  • В понедельник 8 апреля на сайте президента был обнародован указ об отстранении от должности председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.
  • Сам Степанов отказался покидать пост и назвал указ президента незаконным.
  • Глава Одесской области связал отстранение якобы с тем, что "обеспечил честные выборы".
  • 10 апреля Кабинет министров согласовал отставку Степанова.
  • При этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проголосовал против отставки главы Одесской области Максима Степанова, потому что его увольняют "по политическим мотивам".
  • Вместе с тем у Петра Порошенко не комментировали причины увольнения Степанова.
  • По результатам первого тура выборов президента, в Одесской области победил шоумен Владимир Зеленский (41,26%), представитель оппозиционных сил Юрий Бойко занял второе место (21,82%), Порошенко стал третьим с 9,08% электоральной поддержки.

Мария Думанская, УП

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Темы: Одесская областькадры
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