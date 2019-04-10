Экс-глава Одесской области заявил, что не будет обжаловать свое увольнение
Уволенный председатель Одесской областной госадминистрации Максим Степанов сказал, что не будет обжаловать свое увольнение.
Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляция которой была в Facebook.
"Процедура соблюдена. Я думаю, что в ближайшее время появится указ президента о моем увольнении. Сразу могу сказать, обжаловать это решение в суде не планирую, ведь вся страна и так увидела причины моего увольнения. Выборы в Одесской области произошли очень честно и прозрачно, поэтому это решение является сугубо политическим", - считает Степанов.
По его словам, его увольнение не столь важно. Зато важно, чтобы второй тур президентских выборов прошел честно и прозрачно.
"Неважна фамилия кандидата, важно то, что это необходимо нам, нашим гражданам, нашей стране", - отметил экс-глава Одесской ОГА.
Напомним:
- В понедельник 8 апреля на сайте президента был обнародован указ об отстранении от должности председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.
- Сам Степанов отказался покидать пост и назвал указ президента незаконным.
- Глава Одесской области связал отстранение якобы с тем, что "обеспечил честные выборы".
- 10 апреля Кабинет министров согласовал отставку Степанова.
- При этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проголосовал против отставки главы Одесской области Максима Степанова, потому что его увольняют "по политическим мотивам".
- Вместе с тем у Петра Порошенко не комментировали причины увольнения Степанова.
- По результатам первого тура выборов президента, в Одесской области победил шоумен Владимир Зеленский (41,26%), представитель оппозиционных сил Юрий Бойко занял второе место (21,82%), Порошенко стал третьим с 9,08% электоральной поддержки.
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