Уволенный председатель Одесской областной госадминистрации Максим Степанов сказал, что не будет обжаловать свое увольнение.

Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляция которой была в Facebook.

"Процедура соблюдена. Я думаю, что в ближайшее время появится указ президента о моем увольнении. Сразу могу сказать, обжаловать это решение в суде не планирую, ведь вся страна и так увидела причины моего увольнения. Выборы в Одесской области произошли очень честно и прозрачно, поэтому это решение является сугубо политическим", - считает Степанов.

По его словам, его увольнение не столь важно. Зато важно, чтобы второй тур президентских выборов прошел честно и прозрачно.

"Неважна фамилия кандидата, важно то, что это необходимо нам, нашим гражданам, нашей стране", - отметил экс-глава Одесской ОГА.

Напомним: