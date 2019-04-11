У Порошенка кажуть, що Зеленський відмовився від дебатів на стадіоні 14 квітня

Команда кандидата у президенти Володимира Зеленського каже, що він не готовий до дебатів 14 квітня на НСК "Олімпійський".

Про це заявив голова фракції Блока Петра Порошенка Артур Герасимов журналістам у четвер.

"На жаль, сьогодні (у четвер – ред.) ми почули від команди Володимира Олександровича, (Зеленського – ред.) що він не готовий, не хоче приймати участь в цих дебатах (на НСК "Олімпійській" 14 квітня о 14:14) і, на жаль, ми не розуміємо, якого кота у мішку ховають", - сказав він.

Також, за словами Герасимова, не зрозуміло, чи з’явиться Зеленський на дебатах 19 квітня.

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