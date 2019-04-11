У Порошенка кажуть, що Зеленський відмовився від дебатів на стадіоні 14 квітня

15844 перегляди 15844 перегляди
Четвер, 11 квітня 2019, 12:16

Команда кандидата у президенти Володимира Зеленського каже, що він не готовий до дебатів 14 квітня на НСК "Олімпійський".

Про це заявив голова фракції Блока Петра Порошенка Артур Герасимов журналістам у четвер.

"На жаль, сьогодні (у четвер – ред.) ми почули від команди Володимира Олександровича, (Зеленського – ред.) що він не готовий, не хоче приймати участь в цих дебатах (на НСК "Олімпійській" 14 квітня о 14:14) і, на жаль, ми не розуміємо, якого кота у мішку ховають", - сказав він.

Також, за словами Герасимова, не зрозуміло, чи з’явиться Зеленський на дебатах 19 квітня.

Читайте також: І кров’ю, і сечею. Як Зеленський і Порошенко в обхід Супрун аналізи здавали

Нагадаємо:

  • Кандидат у президенти Петро Порошенко чекатиме свого опонента Володимира Зеленського для дебатів на стадіоні 14 квітня, а ввечері 19 квітня піде на офіційні дебати на "Суспільне".   
  • Зеленський пропонував провести дебати увечері 19 квітня.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський Порошенко вибори президента 2019


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Колишній "кварталівець" хотів розповісти ексклюзив про Зеленського, але зник 11 квітня 2019, 16:50
Чи можливі дебати на НСК "Олімпійський" та як вони відбуватимуться 11 квітня 2019, 16:00
У Зеленського висловились щодо можливості переговорів з ОРДЛО 11 квітня 2019, 14:57
Усі новини
Головні новини
15 РДА Київщини публікують агітацію за Порошенка – "ОПОРА"
Гройсман: До парламентських виборів готовий
У Зеленського наполягають на дебатах на стадіоні 19 квітня
Порошенко кличе Зеленського на ICTV
Усі новини
Життя

25 звичайних моментів, за які хочеться прошепотіти світу "дякую"

тест

Що ви знаєте про секс та свої ерогенні зони

дослідження

"Утекти" від старіння можна на велосипеді