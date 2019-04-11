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У Порошенка кажуть, що Зеленський відмовився від дебатів на стадіоні 14 квітня

Четвер, 11 квітня 2019, 12:16

Команда кандидата у президенти Володимира Зеленського каже, що він не готовий до дебатів 14 квітня на НСК "Олімпійський".

Про це заявив голова фракції Блока Петра Порошенка Артур Герасимов журналістам у четвер.

"На жаль, сьогодні (у четвер – ред.) ми почули від команди Володимира Олександровича, (Зеленського – ред.) що він не готовий, не хоче приймати участь в цих дебатах (на НСК "Олімпійській" 14 квітня о 14:14) і, на жаль, ми не розуміємо, якого кота у мішку ховають", - сказав він.

Також, за словами Герасимова, не зрозуміло, чи з’явиться Зеленський на дебатах 19 квітня.

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Нагадаємо:

  • Кандидат у президенти Петро Порошенко чекатиме свого опонента Володимира Зеленського для дебатів на стадіоні 14 квітня, а ввечері 19 квітня піде на офіційні дебати на "Суспільне".   
  • Зеленський пропонував провести дебати увечері 19 квітня.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийПорошенковибори президента 2019
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