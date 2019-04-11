У Порошенко говорят, что Зеленский отказался от дебатов на стадионе 14 апреля

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Четверг, 11 апреля 2019, 12:16

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского говорит, что он не готов к дебатам 14 апреля на НСК "Олимпийский".

Об этом заявил председатель фракции Блока Петра Порошенко Артур Герасимов журналистам в четверг.

"К сожалению, сегодня (в четверг - ред.) мы услышали от команды Владимира Александровича, (Зеленского - ред.) что он не готов, не хочет принимать участие в этих дебатах (на НСК "Олимпийский" 14 апреля в 14:14) и, к сожалению, мы не понимаем, какого кота в мешке прячут", - сказал он.

Также, по словам Герасимова, не понятно появится ли Зеленский на дебатах 19 апреля.

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Напомним:

  • Кандидат в президенты Петр Порошенко будет ждать своего оппонента Владимира Зеленского для дебатов на стадионе 14 апреля, а вечером 19 апреля пойдет на официальные дебаты на "Суспильном".
  • Зеленский предлагал провести дебаты вечером 19 апреля.
  • Второй тур выборов состоится 21 апреля.

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Темы: Зеленский Порошенко выборы президента 2019


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