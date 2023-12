І кров’ю, і сечею. Як Зеленський і Порошенко в обхід Супрун аналізи здавали

З "легкої руки" основних кандидатів на пост президента, між першим і другим туром суспільство зайняте не так обговоренням їхнього бачення подальшого розвитку держави, як процесом підготовки до цього обговорення.

Крім відеобатлу, в який втягнув Петра Порошенка Володимир Зеленський, українські виборці спостерігають за незвичним для політикуму явищем – спробою кандидатів у президенти, які пройшли до другого туру виборів, довести чистоту не тільки помислів, а й організмів.

Хто почав

3 квітня Зеленський оприлюднив відеозвернення, у якому підтвердив готовність дебатувати із діючим президентом Петром Порошенком, однак висунув низку вимог, серед них не тільки зустріч на столичному стадіоні "Олімпійський", а й – медична експертиза.

"Кандидати повинні обов’язково пройти експертизу і довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів. Країні потрібен здоровий президент", – заявив кандидат.

Перевіритись на алкоголь і наркотики запропонував Зеленський

Президент не забарився з відповіддю – своє відео він оприлюднив у ніч на 4 квітня, народивши новий мем "Стадіон - так стадіон!". А потім перехопив ініціативу, запросивши для синхронної медекспертизи на той же НСК "Олімпійський" на ранок наступного дня.

Речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв наголошував: "Це має бути незалежна експертиза сертифікованих лабораторій".

Але пропозицію діючого президента у штабі його опонента відкинули, заявивши, що Зеленський буде здавати аналізи в приватній клініці, а не на стадіоні.

У штабі кандидата пояснили, що "сумніваються в об'єктивності лабораторії "Олімпійського", мовляв, є певна заангажованість від різних державних структур, та зробили контрпропозицію – запросили до лабораторії "Євролаб" на годину раніше, аніж Порошенко.

Втім на цей раз сумніви з’явились вже у команди чинного президента, оскільки власник обраної штабом конкурента приватної лабораторії був помічений в непрямій агітації за Зеленського.

"Ділитися аналізами зі своїми симпатиками – безумовне право кандидата Володимира Олександровича Зеленського. Але слід брати до уваги, що власник лабораторії "Євролаб" Андрій Пальчевський є політично заангажованою "зіркою" каналів Віктора Медведчука", - йшлося в заяві прес-служби штабу Порошенка.

Натомість речник штабу Зеленського Дмитро Разумков не відповів прямо на питання журналістів, чи пов'язаний вибір лабораторії з тим, що Пальчевський останнім часом відкрито висловлюється на підтримку Зеленського.

Реакція Міністерства охорони здоров’я

Враховуючи, що ситуація з дебатами вийшла з політичної площини в медичну, спостерігачі з нетерпінням очікували реакції в.о. голови МОЗ Уляни Супрун, відомої креативним підходом до публічних проявів зацікавленості медичною темою.

Ввечері того ж дня Супрун на своїй сторінці у Фейсбук детально розписала, як саме мають відбиратись аналізи, якщо сторони справді хочуть отримати правдиві результати досліджень.

Вона підкреслила, що найсучасніше обладнання для перевірки вживання наркотиків і алкоголю є в антидопінговому центрі олімпійського комітету, який розташований і не на стадіоні "Олімпійський" і не в приватній лабораторії "Євролаб". Очільниця МОЗ також розповіла про специфіку перевірки на вживання алкоголю й наркотиків.

Вона пояснила, що в крові наркотики дуже швидко метаболізуються, тому лікарі аналізують зазвичай і інші біологічні матеріали: сечу, волосся й нігті.

Аналізи - так аналізи

5 квітня кандидати, як і анонсували, приїхали в різні місця.

Зеленський о 8-й ранку здав кров у "Євролабі" і заявив, що результати аналізів його крові будуть за три дні.

Пізніше виявилося, що забір у нього робив лікар з акторською кар’єрою, який спеціалізується на масажі.

Однак, не дочекавшись анонсованих кількох днів, вже ввечері того ж дня Зеленський оприлюднив результат аналізу, згідно з яким наркотичних речовин у його організмі немає.

Проте з оприлюдненими документами сталася непередбачувана ситуація, яку сам Зеленський назвав "казусом". У результаті значилася дата 2 квітня, тобто за три дні до аналізу під телекамери.

"Працівник відділу помилково замість цифри 5 натиснула 2. Просимо врахувати хвилювання співробітника", – пояснила розбіжність клініка "Євролаб".

Перший оприлюднений варіант, датований 2 квітня було надруковано о 14:24 п'ятниці, а другий – о 16:56 – після посту Зеленського у Facebook. Виконавцем на обидвох документах вказана Надія Галаган, але підписи на двох документах – різні.

У Порошенка поставили під сумнів серйозність цієї акції і достовірність аналізів Зеленського.

"Ми вважаємо, що кандидат Зеленський не виконав свої обіцянки і не здав аналізи так, як це передбачено медичними протоколами", – заявив речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв.

"Наскільки нам відомо, Зеленський не здав волосся. А за версією Уляни Супрун саме волосся є ключовим дослідженням для виявлення наркотиків, бо сліди наркотичних речовин у волоссі зберігаються близько 90 днів", – зазначив він.

У свою чергу Порошенко здав біологічні зразки (кров, сечу і волосся) в медпункті на стадіоні НСК "Олімпійський".

Експрес-тест не показав психоактивних речовин в організмі чинного президента. Результати другого етапу дослідження Порошенка показали відсутність в організмі алкоголю чи інших психоактивних речовин.

To pee or not to pee

Втім, "перший раунд" небаченої для передвиборчих перегонів процедури поставив під сумнів український боксер Володимир Кличко.

Спортсмен заявив, що аналізи на наркотики і алкоголь, які здали кандидати в президенти – обман.

"Для проведення аналізу необхідно хоча б 48 годин ... Не обманюйте себе і нас, громадян України, які хочуть вибрати "чистого" президента", - заявив Кличко і закликав кандидатів перездати аналізи.

Водночас спортсмен вніс сум’яття у свою пропозицію, тому що спочатку в своєму пості вказав абревіатуру Всесвітнього антидопінгового агентства WADA, а пізніше виправив на абревіатуру волонтерської антидопінгової асоціації VADA.

Витрати на послуги асоціації він пообіцяв взяти на себе.

Порошенко ідею Кличка підтримав, а от Зеленський заявив, що більше не буде здавати ніяких аналізів.

Однак 10 квітня експерти VADA таки прибули до Києва і навіть провели прес-конференцію з Кличком, на якій він закликав кандидатів прибути на НСК "Олімпійський" і здати аналізи представникам VADA з 15 до 18 години.

У штабі Порошенка зазначили, що не задоволені тим, яке місце у виборчій кампанії займає обговорення аналізів, але підтвердили намір довести чистоту чинного глави держави.

"Нам прикро, що ця тема дуже багато займає місця у виборчій кампанії. Нам якось трошки ніяково перед зовнішнім світом. Але ми прийняли цей челендж від команди Зеленського, тому не треба зіскакувати, треба просто прийти і попісять", – сказав Медведєв.

Сам Порошенко після 16-ї години приїхав на "Олімпійський" і пройшов процедуру ще раз.

На запитання кореспондента "Української правди", чи не вважає він це приниженням, президент відповів:

"Це абсолютно прозора процедура. Не проходження цього тесту є приниженням країни. Там, де мова йде про захист інтересів України, ніяких компромісів бути не може".

Валентина Романенко, УП