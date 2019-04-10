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Порошенко зробив пропозицію Зеленському щодо дебатів: 14.04, 14:14

Середа, 10 квітня 2019, 14:46
Порошенко зробив пропозицію Зеленському щодо дебатів: 14.04, 14:14

Кандидат у президенти Петро Порошенко чекатиме свого опонента Володимира Зеленського для дебатів на стадіоні 14 квітня, а ввечері 19 квітня піде на офіційні дебати на "Суспільне".

Про це заявив речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв на брифінгу 10 квітня.

"Закон передбачає обов’язковість дебатів на Суспільнму телебаченні в останню п’ятницю. Тому 19 квітня ми точно знаємо, що буде у графіку Порошенка на 20:00: він повинен у цей час прибути на "Суспільне телебачення". І він там точно буде, тому що участі у таких дебатах у другому турі чітко вимагає закон "Про вибори президента України", – сказав він.

"Петро Порошенко так само прибуде на дебати з Володимиром Зеленським 14 квітня о 14 годині 14 хвилин на НСК "Олімпійський". І ще раз наполегливо повторює своє запрошення до Зеленського: не боятися дебатів, не уникати – прийти і за тиждень до виборів у прямій трансляції, на очах у всього суспільства розкрити свою невідому позицію з актуальних питань, стратегії розвитку України", – заявив Медведєв.

"Порошенко так само готовий в інший день – можливо, і 19-го числа, прибути на дебати на стадіоні, як пропонує Зеленський. Але запрошення Зеленського не має збігатися в часі з тим часом, у який закон вимагає від кандидатів бути на дебатах на "Суспільному телебаченні", – додав речник штабу Порошенка. 

Медведєв наголосив: "Не можна підмінити самого кандидата його почтом, його свитою. Не можна підмінити програмне бачення кандидата програмними заявами членів його команди – тим більше, коли вони суперечать одна одній… Тим більше, що у кандидата немає політичного досвіду, політичної освіти і готовності очолювати країну в такий складний час".

За словами Медведєва, має бути кілька раундів дебатів – і це має бути змістова дискусія, адже поки що Зеленський "ховається від дебатів і уникає контактів зі ЗМІ" – і його позиція щодо НАТО, мови, помісної православної церкви тощо не зрозуміла.

Речник штабу Порошенка сказав, що "оскільки команда ретельно приховує від суспільства самого кандидата, а позиція Зеленського нагадує рівняння з суцільними невідомими, то склад свити, яка гратиме цього короля, викликає великий суспільний інтерес".

"Хто і що в результаті зможе виліпити з цього пластиліну – залишається великою загадкою попри те, що до дня вирішального голосування маємо лише 9 днів", – заявив він.

За словами представника Порошенка, Зеленський зібрав у команду "Ноєв ковчег", і деякі експерти колись декларували свою приналежність до "руського міра" чи ностальгію за Радянським Союзом, а один із експертів навіть головував у ГО "Вітчизна-Русь".

При цьому Медведєв сказав, що штаб Зеленського "постійно поширює фейки": нібито в 2014 році Порошенко не хотів брати участь у дебатах, хоча він дебатував із Василем Сушком і Зоряном Шкіряком перед першим туром, а другого туру просто не було.

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Нагадаємо:

  • Володимир Зеленський запропонував Петру Порошенку провести публічні дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" – той погодився, але Центральна виборча комісія та НСТУ ("Суспільне") заявили, що офіційні дебати за законом проходять увечері останньої п’ятниці перед другим туром виборів у студії національного мовника.
  • Зеленський пропонував провести дебати увечері 19 квітня, а в Порошенка казали, що це пізно, але він згоден і на цю дату, і на інші. Зрештою, Порошенко запропонував зустрітися на стадіоні о 19-20-й годині 14 квітня.
  • НСК "Олімпійський" отримав від представника Порошенка запит на оренду стадіону 14 та 19 квітня, а від представника Зеленського – на 19 квітня.

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: дебативибори президента 2019ПорошенкоЗеленський
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