Порошенко о НАТО: Референдум и так будет, читайте "матчасть"

Президент и кандидат в президенты Петр Порошенко обещает референдум по вступлению в Североатлантический альянс, когда будет готовность ко вступлению.

Об этом он заявил на 12-м форуме в Киеве 11 апреля, косвенно отвечая оппоненту Владимиру Зеленскому.

Действующий глава государства напомнил, что уже внесены изменения в Конституцию относительно курса евроатлантической интеграции.

"Вчера я подписал уникальный указ о запуске годовой национальной программы укрепления партнерства между Украиной и НАТО, где четко расписано, что к 2020 году, мы должны сделать, чтобы в 2023 году соответствовать критериям, которые позволят подписать план действий по членству", – сказал он.

Порошенко убеждает: "Только полноправное членство в ЕС и Североатлантическом альянсе окончательно и необратимо гарантирует украинскую государственную независимость. Да, членство в ЕС и НАТО, когда мы делегируем часть полномочий, гарантирует нашу независимость и национальную безопасность".

"Моя амбиция четка: обеспечить успешное выполнение соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. И в 2023 году, когда будет завершен этот этап реформ, чтобы мы имели соответствие критериям и подали заявку относительно членства в Евросоюзе", – сказал он.

Что же до членства в НАТО, то, по словам Порошенко, "это альфа и омега" его программы.

"Оттягивать принятие решения, оттягивать эту работу – под каким бы предлогом вы ни пытались это сделать: референдум или еще что-то. Референдум и так будет – почитайте материальную часть", – заявил Порошенко.

"Референдум будет тогда, когда мы подготовимся ко вступлению – и когда страна, народ будет вносить изменения в Конституцию, делегируя часть суверенных полномочий. Но делать надо сейчас и уже, не откладывать", – добавил он.

По словам Порошенко, Зеленский пытается превратить президентские выборы в "шоу", но 21 апреля нужно подтвердить европейский и евроатлантический курс.

"Проголосовать за наш курс на ЕС и НАТО – именно это будет мощным сигналом Путину, тому, кто точно пришел не за Крымом и Донбассом – он им не нужен – а за всей Украиной. Именно эти выборы Путин рассматривает как решающую битву за всю Украину", – заявил президент.

"Нам точно нельзя ошибиться. И результат выборов, подтверждение и поддержка евроатлантического, европейского курса – это будет мощный сигнал", – добавил он.

Действующий глава государства подтвердил, что 12 апреля проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, а затем встретится с президентом Франции Эмануэлем Макроном.

Порошенко также заверил, что стремится "отстоять наш общий дом" и "построить государство по передовым стандартам", а также пообещал "насытить новыми лицами" свою команду.

Напомним, кандидат в президенты и шоумен Владимир Зеленский считает, что вопрос о движении Украины в Евросоюз и НАТО нужно решать на референдуме, а унормирование референдумов – в его планах среди первых шагов.