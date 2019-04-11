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Луценко не захотів показати "список недоторканих" від Йованович

Четвер, 11 квітня 2019, 15:16

Генпрокурор Юрій Луценко не звертався до жодних правоохоронних органів щодо так званого "списку недоторканих", який йому начебто передала посло США в Україні Марі Йованович.

Про це в своєму телеграмі написав нардеп Мустафа Найєм, оприлюднивши відповідь Луценка на його запит.

"Якщо ви пам'ятаєте в середині минулого місяця Генеральний прокурор Юрій Луценко дав гучне інтерв'ю американському каналу HillTV, в якому звинуватив посла США в Україні в тому, що вона нібито диктувала йому список осіб, яких не потрібно переслідувати", - написав він.

Найєм відправив Луценку запит з вимогою оприлюднити цей список.

"Генеральний прокурор Юрій Луценко не тільки відмовляється розголошувати список "недоторканних", але і не робив нічого, щоб зупинити втручання в свою роботу. Хоча, згідно із законами України, він був зобов'язаний звернутися в правоохоронні органи із заявою про злочин, передати слідчим всі наявні у нього докази і як Генеральний прокурор домогтися належного розслідування, а потім в законному порядку домогтися видворення посла з країни", - написав Найєм.

Нардеп вважає, що Луценко "або не рахував будь-які дії посла США втручанням в свою роботу або загрозу своїй незалежності", або ввів всіх в оману.

 

Нагадаємо:

У березні в інтер'ю американському виданню The Hill вийшло інтерв’ю із генпрокурором Юрієм Луценком, в якому він заявив, що посол США в Україні Марі Йованович давала йому список людей, яких попросила "не переслідувати".

Пізніше президент Петро Порошенко заявив, що посол США в Україні Марі Йованович, як представник США і президента Дональда Трампа, має його повну особисту підтримку.

Українська правда

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Теми: ЛуценкоСШАГенпрокуратура
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