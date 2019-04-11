Луценко не захотел показать "список неприкасаемых" от Йованович

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Четверг, 11 апреля 2019, 15:16

Генпрокурор Юрий Луценко не обращался ни к правоохранительным органам относительно так называемого "списка неприкасаемых", который ему якобы передала посол США в Украине Мари Йованович.

Об этом в своем телеграмме написал нардеп Мустафа Найем, обнародовав ответ Луценко на его запрос.

"Если вы помните в середине прошлого месяца Генеральный прокурор Юрий Луценко дал громкое интервью американскому каналу HillTV, в котором обвинил посла США в Украине в том, что она якобы диктовала ему список лиц, которых нужно преследовать", - написал он.

Найем отправил Луценко запрос с требованием обнародовать этот список.

"Генеральный прокурор Юрий Луценко не только отказывается предавать огласке список "неприкасаемых", но и не предпринимал ничего, чтобы остановить вмешательство в свою работу. Хотя, согласно законам Украины, он был обязан обратиться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении, передать следователям все имеющиеся у него доказательства и как Генеральный прокурор добиться надлежащего расследования, а затем в законном порядке добиться выдворения посла из страны", - написал Найем.

 

Нардеп считает, что Луценко "или не считал какие-либо действия посла США вмешательством в свою работу или угрозу своей независимости", или ввел всех в заблуждение.

Напомним:

  • В марте в интерью американскому изданию The Hill вышло интервью с генпрокурором Юрием Луценко, в котором он заявил, что посол США в Украине Мари Йованович давала ему список людей, которых попросила "не преследовать".
  • Позже президент Петр Порошенко заявил, что посол США в Украине Мари Йованович, как представитель США и президента Дональда Трампа, имеет его полную личную поддержку.

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Темы: Луценко США Генпрокуратура


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