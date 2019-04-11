Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправною заборону на в’їзд до України громадянина РФ Ігоря Шувалова.

Про це повідомили в суді, пише "Детектор медіа".

Відзначається, що 8 квітня 2019 року суддя Окружного адміністративного суду міста Сергій Каракашьян визнав протиправною заборону на в’їзд громадянина РФ Ігоря Шувалова і повністю задовольнив його позов проти Державної міграційної служби України.

Суддя-спікер Окружного суду Богдан Санін уточнив УП, що наразі оголосили лише результативну частину рішення, а повного тексту рішення ще немає.

Санін зазначив, що наразі не оперує інформацією про суть рішення.

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