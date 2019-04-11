Суд скасував заборону на в’їзд в Україну росіянину Шувалову – ЗМІ

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Четвер, 11 квітня 2019, 15:22

Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправною заборону на в’їзд до України громадянина РФ Ігоря Шувалова.

Про це повідомили в суді, пише "Детектор медіа". 

Відзначається, що 8 квітня 2019 року суддя Окружного адміністративного суду міста Сергій Каракашьян визнав протиправною заборону на в’їзд громадянина РФ Ігоря Шувалова і повністю задовольнив його позов проти Державної міграційної служби України.

Суддя-спікер Окружного суду Богдан Санін уточнив УП, що наразі оголосили лише результативну частину рішення, а повного тексту рішення ще немає.

Санін зазначив, що наразі не оперує інформацією про суть рішення.

Нагадаємо: 

  • В травні 2017 року українські прикордонники видворили Шувалова за межі України з забороною в'їзду строком на 5 років.
  • У травні 2018 року Шувалов подав позов до Державної міграційної служби.
  • Будучи громадянином Росії, Шувалов вів активну діяльність в Україні ще з часів другого президента України Леоніда Кучми, коли працював на голову його адміністрації Віктора Медведчука.
  • Шувалова фактично вважали відповідальним за інформаційну політику режиму Януковича.

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Теми: суд Україна


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