Суд скасував заборону на в’їзд в Україну росіянину Шувалову – ЗМІ
Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправною заборону на в’їзд до України громадянина РФ Ігоря Шувалова.
Про це повідомили в суді, пише "Детектор медіа".
Відзначається, що 8 квітня 2019 року суддя Окружного адміністративного суду міста Сергій Каракашьян визнав протиправною заборону на в’їзд громадянина РФ Ігоря Шувалова і повністю задовольнив його позов проти Державної міграційної служби України.
Суддя-спікер Окружного суду Богдан Санін уточнив УП, що наразі оголосили лише результативну частину рішення, а повного тексту рішення ще немає.
Санін зазначив, що наразі не оперує інформацією про суть рішення.
Нагадаємо:
- В травні 2017 року українські прикордонники видворили Шувалова за межі України з забороною в'їзду строком на 5 років.
- У травні 2018 року Шувалов подав позов до Державної міграційної служби.
- Будучи громадянином Росії, Шувалов вів активну діяльність в Україні ще з часів другого президента України Леоніда Кучми, коли працював на голову його адміністрації Віктора Медведчука.
- Шувалова фактично вважали відповідальним за інформаційну політику режиму Януковича.
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