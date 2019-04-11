Суд скасував заборону на в’їзд в Україну росіянину Шувалову
Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправною заборону на в’їзд до України громадянина РФ Ігоря Шувалова.
Про це "Українській правді" повідомив суддя-спікер Окружного адмінсуду Богдан Санін.
"Позов задовольнили. Визнано протиправним та скасовано рішення ДМС України від 19.05.2017 про заборону в’їзду Ігорю Шувалову терміном на 5 років", - розповів Санін.
За його словами, 8 квітня оголосили вступну та резолютивну частину рішення. Суд має до 10 днів для виготовлення повного тексту рішення.
ВІдзначається, що суддя у справі Сергій Каракашьян витребував від Департаменту карного розшуку Національної поліції документи, які були або мали бути взяті департаментом до уваги, під час складання та направлення до ДМС листа про заборону в’їзду в Україну Шувалову.
За словами Саніна, документи суду на надали.
"Суддя 17.12.2018 застосував штраф щодо Департаменту карного розшуку Національної поліції України, в зв’язку із не наданням документів по справі", - додав він.
Нагадаємо:
- В травні 2017 року українські прикордонники видворили Шувалова за межі України з забороною в'їзду строком на 5 років.
- У травні 2018 року Шувалов подав позов до Державної міграційної служби.
- Будучи громадянином Росії, Шувалов вів активну діяльність в Україні ще з часів другого президента України Леоніда Кучми, коли працював на голову його адміністрації Віктора Медведчука.
- Шувалова фактично вважали відповідальним за інформаційну політику режиму Януковича.