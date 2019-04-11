Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд скасував заборону на в’їзд в Україну росіянину Шувалову

Четвер, 11 квітня 2019, 15:22

Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправною заборону на в’їзд до України громадянина РФ Ігоря Шувалова.

Про це "Українській правді" повідомив суддя-спікер Окружного адмінсуду Богдан Санін. 

"Позов задовольнили. Визнано протиправним та скасовано рішення ДМС України від 19.05.2017 про заборону в’їзду Ігорю Шувалову терміном на 5 років", - розповів Санін.

За його словами, 8 квітня оголосили вступну та резолютивну частину рішення. Суд має до 10 днів для виготовлення повного тексту рішення.

ВІдзначається, що суддя у справі Сергій Каракашьян витребував від Департаменту карного розшуку Національної поліції документи, які були або мали бути взяті департаментом до уваги, під час складання та направлення до ДМС листа про заборону в’їзду в Україну Шувалову.

За словами Саніна, документи суду на надали.

"Суддя 17.12.2018 застосував штраф щодо Департаменту карного розшуку Національної поліції України, в зв’язку із не наданням документів по справі", - додав він.

Нагадаємо: 

  • В травні 2017 року українські прикордонники видворили Шувалова за межі України з забороною в'їзду строком на 5 років.
  • У травні 2018 року Шувалов подав позов до Державної міграційної служби.
  • Будучи громадянином Росії, Шувалов вів активну діяльність в Україні ще з часів другого президента України Леоніда Кучми, коли працював на голову його адміністрації Віктора Медведчука.
  • Шувалова фактично вважали відповідальним за інформаційну політику режиму Януковича.

"Українська правда" у Threads

Теми: судУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
суд
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
Останні новини
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву з "Іскандера" і С-400, на фронті ЗСУ стримують ворога
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
Усі новини...
Реклама: