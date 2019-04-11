Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправною заборону на в’їзд до України громадянина РФ Ігоря Шувалова.

Про це "Українській правді" повідомив суддя-спікер Окружного адмінсуду Богдан Санін.

"Позов задовольнили. Визнано протиправним та скасовано рішення ДМС України від 19.05.2017 про заборону в’їзду Ігорю Шувалову терміном на 5 років", - розповів Санін.

За його словами, 8 квітня оголосили вступну та резолютивну частину рішення. Суд має до 10 днів для виготовлення повного тексту рішення.

ВІдзначається, що суддя у справі Сергій Каракашьян витребував від Департаменту карного розшуку Національної поліції документи, які були або мали бути взяті департаментом до уваги, під час складання та направлення до ДМС листа про заборону в’їзду в Україну Шувалову.

За словами Саніна, документи суду на надали.

"Суддя 17.12.2018 застосував штраф щодо Департаменту карного розшуку Національної поліції України, в зв’язку із не наданням документів по справі", - додав він.

Нагадаємо: