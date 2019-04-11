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Суд отменил запрет на въезд в Украину россиянину Шувалову

Четверг, 11 апреля 2019, 15:22

Окружной административный суд города Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину гражданина РФ Игоря Шувалова.

Об этом "Украинской правде" сообщил судья-спикер Окружного админсуда Богдан Санин.

"Иск удовлетворили. Признано противоправным и отменено решение ГМС Украины от 19.05.2017 о запрете въезда Игорю Шувалову сроком на 5 лет", - рассказал Санин.

По его словам, 8 апреля объявили вступительную и резолютивную часть решения. Суд имеет до 10 дней для изготовления полного текста решения.

Отмечается, что судья по делу Сергей Каракашьян вытребовал от Департамента уголовного розыска Национальной полиции документы, которые были или должны быть приняты департаментом во внимание, при составлении и направлении в ГМС письма о запрете въезда в Украину Шувалову.

По словам Санина, документы суду на предоставили.

"Судья 17.12.2018 применил штраф относительно Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины, в связи с не предоставление документов по делу", - добавил он.

Напомним:

  • В мае 2017 года украинские пограничники выдворили Шувалова за пределы Украины с запретом въезда сроком на 5 лет.
    В мае 2018 Шувалов подал иск к Государственной миграционной службы.
    Будучи гражданином России, Шувалов вел активную деятельность в Украине еще со времен второго президента Украины Леонида Кучмы, когда работал на голову его администрации Виктора Медведчука.
    Шувалова фактически считали ответственным за информационную политику режима Януковича.

Темы: судУкраина
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