Окружной административный суд города Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину гражданина РФ Игоря Шувалова.

Об этом сообщили в суде, пишет "Детектор медиа".

Отмечается, что 8 апреля 2019 года судья Окружного административного суда города Сергей Каракашьян признал противоправным запрет на въезд гражданина РФ Игоря Шувалова и полностью удовлетворил его иск против Государственной миграционной службы Украины.

Судья-спикер Окружного суда Богдан Санин уточнил УП, что сейчас объявили только результативную часть решения, а полного текста решения еще нет.

Санин отметил, что пока не оперирует информацией о сути решения.

Напомним: