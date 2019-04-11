Суд отменил запрет на въезд в Украину россиянину Шувалову – СМИ
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Четверг, 11 апреля 2019, 15:22
Окружной административный суд города Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину гражданина РФ Игоря Шувалова.
Об этом сообщили в суде, пишет "Детектор медиа".
Отмечается, что 8 апреля 2019 года судья Окружного административного суда города Сергей Каракашьян признал противоправным запрет на въезд гражданина РФ Игоря Шувалова и полностью удовлетворил его иск против Государственной миграционной службы Украины.
Судья-спикер Окружного суда Богдан Санин уточнил УП, что сейчас объявили только результативную часть решения, а полного текста решения еще нет.
Санин отметил, что пока не оперирует информацией о сути решения.
Напомним:
- В мае 2017 года украинские пограничники выдворили Шувалова за пределы Украины с запретом въезда сроком на 5 лет.
В мае 2018 Шувалов подал иск к Государственной миграционной службы.
Будучи гражданином России, Шувалов вел активную деятельность в Украине еще со времен второго президента Украины Леонида Кучмы, когда работал на голову его администрации Виктора Медведчука.
Шувалова фактически считали ответственным за информационную политику режима Януковича.
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