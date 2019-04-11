Окружной административный суд города Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину гражданина РФ Игоря Шувалова.

Об этом "Украинской правде" сообщил судья-спикер Окружного админсуда Богдан Санин.

"Иск удовлетворили. Признано противоправным и отменено решение ГМС Украины от 19.05.2017 о запрете въезда Игорю Шувалову сроком на 5 лет", - рассказал Санин.

По его словам, 8 апреля объявили вступительную и резолютивную часть решения. Суд имеет до 10 дней для изготовления полного текста решения.

Отмечается, что судья по делу Сергей Каракашьян вытребовал от Департамента уголовного розыска Национальной полиции документы, которые были или должны быть приняты департаментом во внимание, при составлении и направлении в ГМС письма о запрете въезда в Украину Шувалову.

По словам Санина, документы суду на предоставили.

"Судья 17.12.2018 применил штраф относительно Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины, в связи с не предоставление документов по делу", - добавил он.

Напомним: