Суд отменил запрет на въезд в Украину россиянину Шувалову – СМИ

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Четверг, 11 апреля 2019, 15:22

Окружной административный суд города Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину гражданина РФ Игоря Шувалова.

Об этом сообщили в суде, пишет "Детектор медиа".

Отмечается, что 8 апреля 2019 года судья Окружного административного суда города Сергей Каракашьян признал противоправным запрет на въезд гражданина РФ Игоря Шувалова и полностью удовлетворил его иск против Государственной миграционной службы Украины.

Судья-спикер Окружного суда Богдан Санин уточнил УП, что сейчас объявили только результативную часть решения, а полного текста решения еще нет.

Санин отметил, что пока не оперирует информацией о сути решения.

Напомним:

  • В мае 2017 года украинские пограничники выдворили Шувалова за пределы Украины с запретом въезда сроком на 5 лет.
    В мае 2018 Шувалов подал иск к Государственной миграционной службы.
    Будучи гражданином России, Шувалов вел активную деятельность в Украине еще со времен второго президента Украины Леонида Кучмы, когда работал на голову его администрации Виктора Медведчука.
    Шувалова фактически считали ответственным за информационную политику режима Януковича.

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Темы: суд Украина


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