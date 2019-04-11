Екс-друг Зеленського, що пішов проти нього, заявив про погрози і "передумав"

Колишній актор студії "95 Квартал" Денис Манжосов втік з власної прес-конференції нібито через погрози.

Про це "Українській правді" повідомили організатори заходу.

За словами керівника прес-центру "Українських новин", де Манжосову орендували приміщення, їм надійшло смс-повідомлення від артиста.

фото: ельдар сарахман, УП

Манжосов написав, що йому "весь ранок дзвонять, пишуть, погрожують".

"Я приїхав, побачив своїх колишніх друзів і змінив своє рішення", – йдеться у повідомленні.

Його представники також зателефонували до прес-центру і повідомили, що чоловік дійсно поїхав через погрози.

За дві години артист має записати і оприлюднити відео-звернення.

Манжосов зайшов до прес-центру

За словами представників Манжосова, він зараз у безпечному місці з охороною.

Денис Манжосов – друг дитинства нинішнього кандидата у президенти Володимира Зеленського. Був одним із засновників "95 Кварталу", звідки пішов у 2013 році. З того часу ані він, ані інші "кварталівці" не розповідали подробиць про їхній конфлікт.

Нагадаємо: