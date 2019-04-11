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Екс-друг Зеленського, що пішов проти нього, заявив про погрози і "передумав"

Четвер, 11 квітня 2019, 17:34
Екс-друг Зеленського, що пішов проти нього, заявив про погрози і передумав

Колишній актор студії "95 Квартал" Денис Манжосов втік з власної прес-конференції нібито через погрози.

Про це "Українській правді" повідомили організатори заходу.

За словами керівника прес-центру "Українських новин", де Манжосову орендували приміщення, їм надійшло смс-повідомлення від артиста.

 
фото: ельдар сарахман, УП

Манжосов написав, що йому "весь ранок дзвонять, пишуть, погрожують".

"Я приїхав, побачив своїх колишніх друзів і змінив своє рішення", – йдеться у повідомленні.

Його представники також зателефонували до прес-центру і повідомили, що чоловік дійсно поїхав через погрози.

За дві години артист має записати і оприлюднити відео-звернення.

Манжосов йде з прес-центру
Манжосов зайшов до прес-центру

За словами представників Манжосова, він зараз у безпечному місці з охороною.

Денис Манжосов – друг дитинства нинішнього кандидата у президенти Володимира Зеленського. Був одним із засновників "95 Кварталу", звідки пішов у 2013 році. З того часу ані він, ані інші "кварталівці" не розповідали подробиць про їхній конфлікт.

Нагадаємо:

  • 11 квітня Манжосов мав розповісти журналістам про свій конфлікт з Володимиром Зеленським, однак пішов з прес-центру і не повернувся.

  • Поки журналісти чекали артиста, правоохоронці отримали повідомлення про замінування офісу. 

  • Перший тур президеньский виборів відбувся 31 березня.
  • За його результатами до другого туру вийшли Володимир Зеленський, за якого проголосували понад 30% виборців та Петро Порошенко, якому віддали свої голоси близько 16% українців.
  • Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня.
  • Як свідчать соціологічні дослідження, за Зеленського у другому турі виборів готові проголосувати 71,4%  респондентів, які визначилися з вибором і точно підуть голосувати, а за чинного президента Петра Порошенка - 28,6% опитаних українців.

Соня Лукашова, Ельдар Сарахман, УП

"Українська правда" у Threads

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