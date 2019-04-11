Екс-друг Зеленського, що пішов проти нього, заявив про погрози і "передумав"
Колишній актор студії "95 Квартал" Денис Манжосов втік з власної прес-конференції нібито через погрози.
Про це "Українській правді" повідомили організатори заходу.
За словами керівника прес-центру "Українських новин", де Манжосову орендували приміщення, їм надійшло смс-повідомлення від артиста.
Манжосов написав, що йому "весь ранок дзвонять, пишуть, погрожують".
"Я приїхав, побачив своїх колишніх друзів і змінив своє рішення", – йдеться у повідомленні.
Його представники також зателефонували до прес-центру і повідомили, що чоловік дійсно поїхав через погрози.
За дві години артист має записати і оприлюднити відео-звернення.
За словами представників Манжосова, він зараз у безпечному місці з охороною.
Денис Манжосов – друг дитинства нинішнього кандидата у президенти Володимира Зеленського. Був одним із засновників "95 Кварталу", звідки пішов у 2013 році. З того часу ані він, ані інші "кварталівці" не розповідали подробиць про їхній конфлікт.
Нагадаємо:
- 11 квітня Манжосов мав розповісти журналістам про свій конфлікт з Володимиром Зеленським, однак пішов з прес-центру і не повернувся.
-
Поки журналісти чекали артиста, правоохоронці отримали повідомлення про замінування офісу.
- Перший тур президеньский виборів відбувся 31 березня.
- За його результатами до другого туру вийшли Володимир Зеленський, за якого проголосували понад 30% виборців та Петро Порошенко, якому віддали свої голоси близько 16% українців.
- Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня.
- Як свідчать соціологічні дослідження, за Зеленського у другому турі виборів готові проголосувати 71,4% респондентів, які визначилися з вибором і точно підуть голосувати, а за чинного президента Петра Порошенка - 28,6% опитаних українців.