Экс-друг Зеленского, пошедший против него, заявил об угрозах и "передумал"

Бывший актер студии "95 Квартал" Денис Манжосов сбежал со своей пресс-конференции якобы из-за угроз.

Об этом "Украинской правде" сообщили организаторы мероприятия.

По словам руководителя пресс-центра "Украинских новостей", где Манжосову арендовали помещение, им поступило смс-сообщение от артиста.

Манжосов написал, что ему "все утро звонят, пишут, угрожают".

"Я приехал, увидел своих бывших друзей и изменил свое решение", – говорится в сообщении.

Его представители также позвонили в пресс-центр и сообщили, что мужчина действительно уехал из-за угроз.

Через 2 часа артист должен записать и опубликовать видео-обращения.

Манжосов защел в пресс-центр

По словам представителей Манжосов, он сейчас в безопасном месте с охраной.

Денис Манжосов – друг детства нынешнего кандидата в президенты Владимира Зеленского. Был одним из основателей "95 Квартала", откуда ушел в 2013 году. С тех пор ни он, ни другие "кварталовцы" не рассказывали подробностей об их конфликте.

Напомним: