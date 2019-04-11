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Экс-друг Зеленского, пошедший против него, заявил об угрозах и "передумал"

Четверг, 11 апреля 2019, 17:34
Экс-друг Зеленского, пошедший против него, заявил об угрозах и передумал

Бывший актер студии "95 Квартал" Денис Манжосов сбежал со своей пресс-конференции якобы из-за угроз.

Об этом "Украинской правде" сообщили организаторы мероприятия.

По словам руководителя пресс-центра "Украинских новостей", где Манжосову арендовали помещение, им поступило смс-сообщение от артиста.

 

Манжосов написал, что ему "все утро звонят, пишут, угрожают".

"Я приехал, увидел своих бывших друзей и изменил свое решение", – говорится в сообщении.

Его представители также позвонили в пресс-центр и сообщили, что мужчина действительно уехал из-за угроз.

Через 2 часа артист должен записать и опубликовать видео-обращения.

Манжосов уходит из пресс-центра
Манжосов защел в пресс-центр

По словам представителей Манжосов, он сейчас в безопасном месте с охраной.

Денис Манжосов – друг детства нынешнего кандидата в президенты Владимира Зеленского. Был одним из основателей "95 Квартала", откуда ушел в 2013 году. С тех пор ни он, ни другие "кварталовцы" не рассказывали подробностей об их конфликте.

Напомним:

  • 11 апреля Манжосов должен был дать пресс-конференцию по поводу своего конфликта с Владимиром Зеленским, однако ушел из офиса и не вернулся.

  • Пока журналисты ждали артиста, правоохранители получили сообщение о заминировании офиса.

  • Первый тур президеньский выборов состоялся 31 марта.

  • По его результатам во второй тур вышли Владимир Зеленский, за которого проголосовали более 30% избирателей и Петр Порошенко, которому отдали свои голоса около 16% украинцев.

  • Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

  • Как свидетельствуют социологические исследования, за Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 71,4% респондентов, которые определились с выбором и точно пойдут голосовать, а за действующего президента Петра Порошенко – 28,6% опрошенных украинцев.

Соня Лукашова, Эльдар Сарахман, УП

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