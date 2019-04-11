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Колишній "кварталівець" хотів розповісти ексклюзив про Зеленського, але зник

Четвер, 11 квітня 2019, 16:50
Колишній кварталівець хотів розповісти ексклюзив про Зеленського, але зник

Колишній актор студії "95 Квартал" Денис Манжосов мав розповісти журналістам про свій конфлікт з Володимиром Зеленським, однак пішов з прес-центру і не повернувся.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди".

Манжосов приїхав до прес-центру приблизно о 14.45. На 15.30 був запланований захід. За кілька хвилин він вийшов, сів у таксі і не повернувся.

Автівка, на якій поїхав Манжосов
Автівка Chevrolet, на якій поїхав Манжосов
ФОТО: ЕЛЬДАР САРАХМАН, УП

Він не став відповідати на питання.

Поки журналісти чекали артиста, правоохоронці отримали повідомлення про замінування офісу. На місці працювали співробітники Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

 
Фото: ельдар сарахман, уп
 
Фото: ельдар сарахман, уп

До прес-центру прийшли співробітники "95 Кварталу" Олександр Пікалов та Артем Гагарін.

Олександр Пікалов та Артем Гагарін
Олександр Пікалов та Артем Гагарін
фото: соня лукашова, уп

Вони сказали, що Манжосову дали гроші, не уточнивши, хто і скільки. Стверджують, що не спілкувались з колишнім колегою вже 6 років і не знають, що саме він збирався розповісти.

Денис Манжосов – друг дитинства нинішнього кандидата у президенти Володимира Зеленського. Був одним із засновників "95 Кварталу", звідки пішов у 2013 році. З того часу ані він, ані інші "кварталівці" не розповідали подробиць про їхній конфлікт.

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Нагадаємо:

  • Володимир Зеленський запропонував Петру Порошенку провести публічні дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" – той погодився, але Центральна виборча комісія та НСТУ ("Суспільне") заявили, що офіційні дебати за законом проходять увечері останньої п’ятниці перед другим туром виборів у студії національного мовника.
  • Зеленський пропонував провести дебати увечері 19 квітня, а в Порошенка казали, що це пізно, але він згоден і на цю дату, і на інші. Зрештою, Порошенко запропонував зустрітися на стадіоні о 19-20-й годині 14 квітня.
  • НСК "Олімпійський" отримав від представника Порошенка запит на оренду стадіону 14 та 19 квітня, а від представника Зеленського – на 19 квітня.

Соня Лукашова, Ельдар Сарахман, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Зеленськийвибори президента 2019
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