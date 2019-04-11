Колишній "кварталівець" хотів розповісти ексклюзив про Зеленського, але зник
Колишній актор студії "95 Квартал" Денис Манжосов мав розповісти журналістам про свій конфлікт з Володимиром Зеленським, однак пішов з прес-центру і не повернувся.
Про це повідомляє кореспондент "Української правди".
Манжосов приїхав до прес-центру приблизно о 14.45. На 15.30 був запланований захід. За кілька хвилин він вийшов, сів у таксі і не повернувся.
Він не став відповідати на питання.
Поки журналісти чекали артиста, правоохоронці отримали повідомлення про замінування офісу. На місці працювали співробітники Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій.
До прес-центру прийшли співробітники "95 Кварталу" Олександр Пікалов та Артем Гагарін.
Вони сказали, що Манжосову дали гроші, не уточнивши, хто і скільки. Стверджують, що не спілкувались з колишнім колегою вже 6 років і не знають, що саме він збирався розповісти.
"Кварталівці" Олександр Пікалов і Артем Гагарін прийшли на прес-конференцію свого колишнього колеги Дениса Манжосова. Кажуть, що йому дали грошей. pic.twitter.com/yijsPpFM3f— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 11 квітня 2019 р.
Денис Манжосов – друг дитинства нинішнього кандидата у президенти Володимира Зеленського. Був одним із засновників "95 Кварталу", звідки пішов у 2013 році. З того часу ані він, ані інші "кварталівці" не розповідали подробиць про їхній конфлікт.
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Нагадаємо:
- Володимир Зеленський запропонував Петру Порошенку провести публічні дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" – той погодився, але Центральна виборча комісія та НСТУ ("Суспільне") заявили, що офіційні дебати за законом проходять увечері останньої п’ятниці перед другим туром виборів у студії національного мовника.
- Зеленський пропонував провести дебати увечері 19 квітня, а в Порошенка казали, що це пізно, але він згоден і на цю дату, і на інші. Зрештою, Порошенко запропонував зустрітися на стадіоні о 19-20-й годині 14 квітня.
- НСК "Олімпійський" отримав від представника Порошенка запит на оренду стадіону 14 та 19 квітня, а від представника Зеленського – на 19 квітня.
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