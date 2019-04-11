Ляшко виписали адмінпротокол за демонстрацію бюлетеню із своїм голосом

Народному депутату, лідеру "Радикальної партії" Олегу Ляшку було виписано адміністративний протокол за демонстрацію на камеру свого виборчого бюлетеня під час голосування на виборах президента 31 березня.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз більше 170 людей, таких, які отримують вже протоколи. Сподіваюся, що суд ці протоколи підтвердить і це буде хорошою превенцією ... Адміністративний протокол йому (О.Ляшко – ред.) вже виписаний", - сказав Аваков.

За його словами, понад 300 кримінальних проваджень були зареєстровані за 3 місяці передвиборчої компанії та день голосування.

"У рамках цих справ у нас 24 підозри вже пред'явлені і 8 справ знаходяться в суді. Більше 500 протоколів адміністративних, в тому числі багатьом народним депутатам, двом головам обласних державних адміністрацій, мерам міст за публічну агітацію на виборчих дільницях і т.д", - додав міністр.

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