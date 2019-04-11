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Ляшко виписали адмінпротокол за демонстрацію бюлетеню із своїм голосом

Четвер, 11 квітня 2019, 19:59

Народному депутату, лідеру "Радикальної партії" Олегу Ляшку було виписано адміністративний протокол за демонстрацію на камеру свого виборчого бюлетеня під час голосування на виборах президента 31 березня.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз більше 170 людей, таких, які отримують вже протоколи. Сподіваюся, що суд ці протоколи підтвердить і це буде хорошою превенцією ... Адміністративний протокол йому (О.Ляшко – ред.) вже виписаний", - сказав Аваков.

За його словами, понад 300 кримінальних проваджень були зареєстровані за 3 місяці передвиборчої компанії та день голосування.

"У рамках цих справ у нас 24 підозри вже пред'явлені і 8 справ знаходяться в суді. Більше 500 протоколів адміністративних, в тому числі багатьом народним депутатам, двом головам обласних державних адміністрацій, мерам міст за публічну агітацію на виборчих дільницях і т.д", - додав міністр.

Нагадаємо: 

  • 31 березня лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко проголосував на виборах президента і показав на камери бюлетень зі своїм голосом, чим порушив українське законодавство.
  • Радник глави МВС Іван Варченко заявив, що правоохоронці дадуть правову оцінку діям Ляшка.
  • Арсен Аваков заявив, що Олегу Ляшку потрібно призначити штраф за публічну демонстрацію бюлетеня після голосування на виборчій дільниці.
  • У день виборів президента України голова Житомирської ОДА Ігор Гундич та мер Житомира Сергій Сухомлин сфотографувалися з розгорнутим бюлетенем біля скриньки після голосування.

"Українська правда" у Threads

Теми: Ляшко ОлегАваковвибори президента 2019
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