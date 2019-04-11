Ляшко выписали админпротокол за демонстрацию бюллетеня со своим голосом
Народному депутату, лидеру "Радикальной партии" Олегу Ляшко был выписан административный протокол за демонстрацию на камеру своего избирательного бюллетеня во время голосования на выборах президента 31 марта.
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает "Интерфакс-Украина".
"Сейчас более 170 человек, таких которые получают уже протоколы. Надеюсь, что суд эти протоколы подтвердит и это будет хорошей превенцией... Административный протокол ему (О.Ляшко - ред.) уже выписан", - сказал Аваков.
По его словам, более 300 уголовных производств были зарегистрированы за 3 месяца предвыборной компании и день голосования.
"В рамках этих дел у нас 24 подозрения уже предъявлены и 8 дел находятся в суде. Более 500 протоколов административных, в том числе многим народным депутатам, двум главам областных государственных администраций, мерам городов за публичную агитацию на избирательных участках и т.д.", - добавил министр.
Напомним:
- 31 марта лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко проголосовал на выборах президента и показал на камеры бюллетень со своим голосом, чем нарушил украинское законодательство.
- Советник главы МВД Иван Варченко заявил, что правоохранители дадут правовую оценку действиям Ляшко.
- Арсен Аваков заявил, что Олегу Ляшко нужно назначить штраф за публичную демонстрацию бюллетеня после голосования на избирательном участке.
- В день выборов президента Украины глава Житомирской ОГА Игорь Гундич и мэр Житомира Сергей Сухомлин сфотографировались с развернутым бюллетенем у ящика после голосования.
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