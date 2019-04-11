Екс-кандидат у президенти лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко порадила главі держави Петру Порошенку й шоумену Володимиру Зеленському змагатися не аналізами, а стратегіями.

Про це вона сказала в коментарі "Громадському ТБ".

"Я би їм порадила вийти з цього виру негативу. Вони своїми діями, балаганом, шоу натравили одну частину суспільства на другу", – сказала Тимошенко.

"Вони не можуть змагатися аналізами. Мусять змагатися, стратегіями, змістом, рішеннями. І тоді конфлікту і побоїща не буде", – додала вона.

За словами Тимошенко, "майбутнє країни формується не в кабінетах урологів, а в професійних серйозних командах, які віддають собі звіт, які проблеми сьогодні є в України, і знають, як їх вирішити".

Лідер "Батьківщини" зазначила, що не підтримує жодного з кандидатів, які пройшли до другого туру, але готова "допомагати будь-якому президенту".

"Ми віддаємо собі звіт і готові приймати рішення. Ми готові допомагати будь-якому президенту, який переможе. В тому числі й з опозиції", – сказала Тимошенко.

«Кандидати не можуть змагатися аналізами. Майбутнє країни формується не в кабінетах урологів» — Юлія Тимошенко вперше після поразки в першому турі прокоментувала президентську гонку та ставлення до Зеленського і Порошенка. З нею поговорив наш журналіст Василь Пехньо pic.twitter.com/XCPvh9jY10 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 11 квітня 2019 р.

Читайте також: І кров’ю, і сечею. Як Зеленський і Порошенко в обхід Супрун аналізи здавали

Вбити мріЮ. Чому Тимошенко втретє програла вибори

Нагадаємо: