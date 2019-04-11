Тимошенко: Майбутнє країни формується не в кабінетах урологів
Екс-кандидат у президенти лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко порадила главі держави Петру Порошенку й шоумену Володимиру Зеленському змагатися не аналізами, а стратегіями.
Про це вона сказала в коментарі "Громадському ТБ".
"Я би їм порадила вийти з цього виру негативу. Вони своїми діями, балаганом, шоу натравили одну частину суспільства на другу", – сказала Тимошенко.
"Вони не можуть змагатися аналізами. Мусять змагатися, стратегіями, змістом, рішеннями. І тоді конфлікту і побоїща не буде", – додала вона.
За словами Тимошенко, "майбутнє країни формується не в кабінетах урологів, а в професійних серйозних командах, які віддають собі звіт, які проблеми сьогодні є в України, і знають, як їх вирішити".
Лідер "Батьківщини" зазначила, що не підтримує жодного з кандидатів, які пройшли до другого туру, але готова "допомагати будь-якому президенту".
"Ми віддаємо собі звіт і готові приймати рішення. Ми готові допомагати будь-якому президенту, який переможе. В тому числі й з опозиції", – сказала Тимошенко.
«Кандидати не можуть змагатися аналізами. Майбутнє країни формується не в кабінетах урологів» — Юлія Тимошенко вперше після поразки в першому турі прокоментувала президентську гонку та ставлення до Зеленського і Порошенка. З нею поговорив наш журналіст Василь Пехньо pic.twitter.com/XCPvh9jY10— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 11 квітня 2019 р.
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Вбити мріЮ. Чому Тимошенко втретє програла вибори
Нагадаємо:
- Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко у першому турі президентських виборів отримала 13,40% голосів.
- Вона звинуватила в поразці діючого очільника держави Петра Порошенка: буцімто, він забрав у неї частину голосів.
- Тимошенко зазначила, що в неї ще є шанс – на парламентських виборах.