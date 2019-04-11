Тимошенко: Будущее страны формируется не в кабинетах урологов

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Четверг, 11 апреля 2019, 20:24

Экс-кандидат в президенты лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко посоветовала главе государства Петру Порошенко и шоумену Владимиру Зеленскому соревноваться не анализами, а стратегиями.

Об этом она сказала в комментарии "Громадському ТВ".

"Я бы им посоветовала выйти из этого водоворота негатива. Они своими действиями, балаганом, шоу натравили одну часть общества на другую", - сказала Тимошенко.

"Они не могут соперничать анализами. Должны соревноваться, стратегиями, содержанием, решениями. И тогда конфликта и побоища не будет", - добавила она.

По словам Тимошенко, "будущее страны формируется не в кабинетах урологов, а в профессиональных серьезных командах, которые отдают себе отчет, какие проблемы сегодня есть в Украине, и знают, как их решить".

Лидер "Батькивщины" отметила, что не поддерживает ни одного из кандидатов, прошедших во второй тур, но готова "помогать любому президенту".

"Мы отдаем себе отчет и готовы принимать решения. Мы готовы помогать любому президенту, который победит. В том числе и из оппозиции", - сказала Тимошенко.

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Убить мріЮ. Почему Тимошенко в третий раз проиграла выборы

Напомним:

  • Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в первом туре президентских выборов получила 13,40% голосов.
  • Она обвинила в поражении действующего главы государства Петра Порошенко: якобы, он забрал у нее часть голосов.
  • Тимошенко отметила, что у нее еще есть шанс - на парламентских выборах.

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