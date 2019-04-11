У штабі Порошенка заявляють, що не причетні до відео із Зеленським і фурою

У штабі чинного президента і кандидата на цю посаду Петра Порошенка заявили, що не мають відношення до відео з іншим кандидатом у президенти Володимиром Зеленським, де його збиває фура.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби штабу.

"У відповідь на численні запити журналістів повідомляємо, що передвиборчий штаб Петра Порошенка не має жодного відношення до "чорного" ролика про кандидата у Президенти Володимира Зеленського з кокаїном", - зазначають у штабі Порошенка.

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