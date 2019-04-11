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У штабі Порошенка заявляють, що не причетні до відео із Зеленським і фурою

Четвер, 11 квітня 2019, 21:26

У штабі чинного президента і кандидата на цю посаду Петра Порошенка заявили, що не мають відношення до відео з іншим кандидатом у президенти Володимиром Зеленським, де його збиває фура.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби штабу.

"У відповідь на численні запити журналістів повідомляємо, що передвиборчий штаб Петра Порошенка не має жодного відношення до "чорного" ролика про кандидата у Президенти Володимира Зеленського з кокаїном", - зазначають у штабі Порошенка.

Нагадаємо:

  • Штаб кандидата у президенти Володимира Зеленського вранці 11 квітня заявив, що порадить посилити охорону після публікації у Telegram-каналі причетному до президента Петра Порошенка відеоролика, за сюжетом якого Зеленського збиває фура, а в кінці відео з'являється біла доріжка, яка ймовірно, імітує кокаїн.
  • "Українська правда" звернулася за коментарем до Адміністрації президента. У відомстві запевнили, що з'ясують, як відео потрапило в телеграм.
  • Поліцейські перевіряють можливу наявність погрози життю або здоров’ю Зеленського.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийПорошенкорекламаагітаціявибори президента 2019
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