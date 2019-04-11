В штабе Порошенко заявляют, что не причастны к видео с Зеленским и фурой

В штабе действующего президента и кандидата на эту должность Петра Порошенко заявили, что не имеют отношения к видео с другим кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, где его сбивает фура.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба.

"В ответ на многочисленные запросы журналистов сообщаем, что предвыборный штаб Петра Порошенко не имеет никакого отношения к "черному" ролику о кандидате в президенты Владимире Зеленском с кокаином", - отмечают в штабе Порошенко.

Напомним: