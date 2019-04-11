В штабе Порошенко заявляют, что не причастны к видео с Зеленским и фурой

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Четверг, 11 апреля 2019, 21:26

В штабе действующего президента и кандидата на эту должность Петра Порошенко заявили, что не имеют отношения к видео с другим кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, где его сбивает фура.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба.

"В ответ на многочисленные запросы журналистов сообщаем, что предвыборный штаб Петра Порошенко не имеет никакого отношения к "черному" ролику о кандидате в президенты Владимире Зеленском с кокаином", - отмечают в штабе Порошенко.

Напомним:

  • Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского утром 11 апреля заявил, что посоветует усилить охрану после публикации в Telegram-канале причастном к президенту Петра Порошенко видеоролика, по сюжету которого Зеленского сбивает фура, а в конце видео появляется белая дорожка, вероятно, имитирующая кокаин.
  • "Украинская правда" обратилась за комментарием к Администрации президента. В ведомстве заверили, что выяснят, как видео попало в телеграмм.
  • Полицейские проверяют возможное наличие угрозы жизни или здоровью Зеленскому.

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Темы: Зеленский Порошенко реклама агитация выборы президента 2019


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