Зеленський поділився враженнями від зустрічі з Макроном

Кандидат у президенти Володимир Зеленський розповів про деталі зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі.

Про це повідомляє "Радіо свобода".

"Дуже класна, тепла атмосфера, дуже зустріч була конструктивною, я побачив перед собою дійсно лідера об’єднаної Європи. Ми обговорювали найважливіші питання для українського суспільства, для України в цілому. Говорили про життя, про головне говорили, про припинення війни на Донбасі", – сказав Зеленський.

«Про життя, про головне говорили»



Ексклюзивні кадри – Володимир Зеленський розповів про зустріч з Емманюелем Макроном pic.twitter.com/0kch6xcdi4 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) April 12, 2019

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