Зеленський поділився враженнями від зустрічі з Макроном

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П'ятниця, 12 квітня 2019, 20:25

Кандидат у президенти Володимир Зеленський розповів про деталі зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі.

Про це повідомляє "Радіо свобода".

"Дуже класна, тепла атмосфера, дуже зустріч була конструктивною, я побачив перед собою дійсно лідера об’єднаної Європи. Ми обговорювали найважливіші питання для українського суспільства, для України в цілому. Говорили про життя, про головне говорили, про припинення війни на Донбасі", – сказав Зеленський.

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Нагадаємо:

  • Кандидат у президенти Володимир Зеленський зустрівся із президентом Франції Емманюелем Макроном.
  • 11 квітня в ефірі телеканалу олігарха Ігоря Коломойського "1+1" Володимир Зеленський кинув слухавку під час першої публічної розмови із чинним президентом та кандидатом на цей пост Петром Порошенком.
  • Президент Петро Порошенко заявив, що всі, хто слухав його телефонну розмову з опонентом на президентських виборах шоуменом Володимиром Зеленським, зробили свій висновок і дали відповідну оцінку.

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Теми: Зеленський Франція вибори президента 2019


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