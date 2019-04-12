Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Макроном

Кандидат в президенты Владимир Зеленский рассказал о деталях встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.

Об этом сообщает "Радио свобода".

"Очень классная, теплая атмосфера, очень встреча была конструктивной, я увидел перед собой действительно лидера объединенной Европы. Мы обсуждали важнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом. Говорили о жизни, о главном говорили, о прекращении войны в Донбассе" - сказал Зеленский.

«Про життя, про головне говорили»



Ексклюзивні кадри – Володимир Зеленський розповів про зустріч з Емманюелем Макроном pic.twitter.com/0kch6xcdi4 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) April 12, 2019

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Напомним: