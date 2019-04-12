Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Макроном
Пятница, 12 апреля 2019, 20:25
Кандидат в президенты Владимир Зеленский рассказал о деталях встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.
Об этом сообщает "Радио свобода".
"Очень классная, теплая атмосфера, очень встреча была конструктивной, я увидел перед собой действительно лидера объединенной Европы. Мы обсуждали важнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом. Говорили о жизни, о главном говорили, о прекращении войны в Донбассе" - сказал Зеленский.
«Про життя, про головне говорили»— Радіо Свобода (@radiosvoboda) April 12, 2019
Ексклюзивні кадри – Володимир Зеленський розповів про зустріч з Емманюелем Макроном pic.twitter.com/0kch6xcdi4
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Напомним:
- Кандидат в президенты Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
- 11 апреля в эфире телеканала олигарха Игоря Коломойского "1+1" кандидат в президенты Владимир Зеленский бросил трубку во время первой публичной разговора с действующим президентом и кандидатом на этот пост Петром Порошенко.
- Президент Петр Порошенко заявил, что все, кто слушал его телефонный разговор с оппонентом на президентских выборах шоуменом Владимиром Зеленским, сделали свой вывод и дали соответствующую оценку.