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Рух Південним мостом у Києві частково обмежать

Субота, 13 квітня 2019, 08:59
Рух Південним мостом у Києві частково обмежать

14 квітня рух на Південному мостовому переході у напрямку Столичного шосе буде частково обмежено.

Про це повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на "Київавтодор".

Зазначається, що рух обмежать з 8:00 до 23:00 у зв’язку з ремонтними роботами.

"Комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв із розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт", - додали у КК.  

Нагадаємо, 

  • Раніше у КМДА повідомили про часткове обмеження руху транспорту на проспекті Перемоги з 13 до 20 квітня - у зв’язку з демонтажем Шулявського шляхопроводу. 
  • 13-15 квітня заплановано часткове обмеження руху в напрямку центру, 16-19 квітня – часткове обмеження руху в напрямку виїзду з Києва, 16-20 квітня рух обмежуватимуть з 23:00 до 6 ранку наступного дня.
  • Рух Шулявським шляхопровом перекрили з 16 березня у зв’язку із реконструкцією, яка триватиме щонайменше до кінця 2019 року, рух транспорту на цей час буде організовано прилеглими вулицями. 

Українська правда

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Теми: Київдороги
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