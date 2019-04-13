Рух Південним мостом у Києві частково обмежать

14 квітня рух на Південному мостовому переході у напрямку Столичного шосе буде частково обмежено.

Про це повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на "Київавтодор".

Зазначається, що рух обмежать з 8:00 до 23:00 у зв’язку з ремонтними роботами.

"Комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв із розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт", - додали у КК.

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