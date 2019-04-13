Рух Південним мостом у Києві частково обмежать
Субота, 13 квітня 2019, 08:59
14 квітня рух на Південному мостовому переході у напрямку Столичного шосе буде частково обмежено.
Про це повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на "Київавтодор".
Зазначається, що рух обмежать з 8:00 до 23:00 у зв’язку з ремонтними роботами.
"Комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв із розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт", - додали у КК.
Нагадаємо,
- Раніше у КМДА повідомили про часткове обмеження руху транспорту на проспекті Перемоги з 13 до 20 квітня - у зв’язку з демонтажем Шулявського шляхопроводу.
- 13-15 квітня заплановано часткове обмеження руху в напрямку центру, 16-19 квітня – часткове обмеження руху в напрямку виїзду з Києва, 16-20 квітня рух обмежуватимуть з 23:00 до 6 ранку наступного дня.
- Рух Шулявським шляхопровом перекрили з 16 березня у зв’язку із реконструкцією, яка триватиме щонайменше до кінця 2019 року, рух транспорту на цей час буде організовано прилеглими вулицями.
Українська правда