Движение по Южному мосту в Киеве частично ограничат

14 апреля движение на Южном мостовом переходе в направлении Столичного шоссе будет частично ограничено.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на "Киевавтодор".

Отмечается, что движение ограничат с 8:00 до 23:00 в связи с ремонтными работами.

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанным с выполнением ремонтных работ", - добавили в КК.