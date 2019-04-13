Движение по Южному мосту в Киеве частично ограничат

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Суббота, 13 апреля 2019, 08:59

14 апреля движение на Южном мостовом переходе в направлении Столичного шоссе будет частично ограничено.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на "Киевавтодор".

Отмечается, что движение ограничат с 8:00 до 23:00 в связи с ремонтными работами.

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанным с выполнением ремонтных работ", - добавили в КК. 

Украинская правда

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Темы: Киев дороги


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