Движение по Южному мосту в Киеве частично ограничат
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Суббота, 13 апреля 2019, 08:59
14 апреля движение на Южном мостовом переходе в направлении Столичного шоссе будет частично ограничено.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на "Киевавтодор".
Отмечается, что движение ограничат с 8:00 до 23:00 в связи с ремонтными работами.
"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанным с выполнением ремонтных работ", - добавили в КК.
Украинская правда
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