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Движение по Южному мосту в Киеве частично ограничат

Суббота, 13 апреля 2019, 08:59
Движение по Южному мосту в Киеве частично ограничат

14 апреля движение на Южном мостовом переходе в направлении Столичного шоссе будет частично ограничено.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на "Киевавтодор".

Отмечается, что движение ограничат с 8:00 до 23:00 в связи с ремонтными работами.

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанным с выполнением ремонтных работ", - добавили в КК. 

Напомним,

  • Ранее в КГГА сообщили о частичном ограничении движения транспорта через проспект Победы с 13 по 20 апреля - в связи с демонтажем Шулявского путепровода.
  • 13-15 апреля запланировано частичное ограничение движения в направлении центра, 16-19 апреля - частичное ограничение движения в направлении выезда из Киева, 16-20 апреля движение ограничат с 23:00 до 6 утра следующего дня.
  • Движение по Шулявскому мосту перекрыли с 16 марта в связи с реконструкцией, которая продлится как минимум до конца 2019 года, движение транспорта на это время будет организовано по прилегающим улицам. 

Украинская правда
Темы: Киевдороги
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