Движение по Южному мосту в Киеве частично ограничат
Суббота, 13 апреля 2019, 08:59
14 апреля движение на Южном мостовом переходе в направлении Столичного шоссе будет частично ограничено.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на "Киевавтодор".
Отмечается, что движение ограничат с 8:00 до 23:00 в связи с ремонтными работами.
"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанным с выполнением ремонтных работ", - добавили в КК.
Напомним,
- Ранее в КГГА сообщили о частичном ограничении движения транспорта через проспект Победы с 13 по 20 апреля - в связи с демонтажем Шулявского путепровода.
- 13-15 апреля запланировано частичное ограничение движения в направлении центра, 16-19 апреля - частичное ограничение движения в направлении выезда из Киева, 16-20 апреля движение ограничат с 23:00 до 6 утра следующего дня.
- Движение по Шулявскому мосту перекрыли с 16 марта в связи с реконструкцией, которая продлится как минимум до конца 2019 года, движение транспорта на это время будет организовано по прилегающим улицам.
Украинская правда