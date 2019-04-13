Полторак: Противник трохи відсунув техніку від лінії зіткнення

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Субота, 13 квітня 2019, 15:29

Міністр оборони Степан Полторак заявляє, що завдяки діям українських снайперів бойовики на Донбасі трохи відсунули озброєння й техніку від лінії зіткнення.

Про це він заявив у суботу в Конотопі перед особовим складом 58-ї окремої мотопіхотної бригади, який повернувся з району проведення ООС, повідомляє прес-служба Міноборони.

"Наші снайпери працюють так, що і противник "не бігає" по лінії зіткнення, тому що знає, чим це закінчиться. Противник сьогодні вимушений озброєння і техніку трохи відсунути. Тому що втрати у нього кожного дня", - сказав міністр.

Він також наголосив, що українські військові навчилися воювати так, "що за останні півроку важко пригадати, коли противник виїжджав на "передок", щоб вести вогонь з танка".

"А все тому, що за останні кілька місяців, використовуючи протитанкові засоби нашого українського виробництва, наші Збройні Сили на лінії зіткнення знищили 26 точок і більше 6 одиниць бойової техніки (противника – ред.)", — підкреслив Полторак.

Міністр також повідомив, що в суботу до Одеси прибули американські бойові машини "Hummer", які будуть спрямовані для бойових підрозділів Збройних Сил.

"За останній час рівень військово-технічної допомоги значно зріс. Це стосується всіх наших партнерів, в першу чергу, США. На даний час в Одесі розвантажуються бойові "Hummer" — 35 машин. З них 20 броньованих, які підуть в бойові підрозділи і 15 машин медичного забезпечення", — сказав він.

За словами Полторака, протягом останнього часу США надали допомогу Україні на понад 400 млн доларів.

"Це протитанкові засоби "Javelin", сучасні засоби радіозв’язку, засоби артилерійської розвідки, радіоелектронної боротьби, антиснайперські комплекси, безпілотні літальні апарати", — зазначив міністр.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі Полторак


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