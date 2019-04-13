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Полторак: Противник немного отодвинул технику от линии соприкосновения

Суббота, 13 апреля 2019, 15:29

Министр обороны Степан Полторак заявляет, что благодаря действиям украинских снайперов боевики на Донбассе немного отодвинули вооружение и технику от линии соприкосновения.

Об этом он заявил в субботу в Конотопе перед личным составом 58-й отдельной мотопехотной бригады, вернувшимся из района проведения ООС, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Наши снайперы работают так, что и противник "не бегает" по линии соприкосновения, потому что знает, чем это закончится. Противник сегодня вынужден вооружение и технику немного отодвинуть. Потому что потери у него каждый день", - сказал министр.

Он также отметил, что украинские военные научились воевать так, "что за последние полгода трудно вспомнить, когда противник выезжал на "передок", чтобы вести огонь из танка".

"А все потому, что за последние несколько месяцев, используя противотанковые средства нашего украинского производства, наши Вооруженные Силы на линии соприкосновения уничтожили 26 точек и более 6 единиц боевой техники (противника - ред.)", - подчеркнул Полторак.

Министр также сообщил, что в субботу в Одессу прибыли американские боевые машины "Hummer", которые будут направлены для боевых подразделений Вооруженных Сил.

"За последнее время уровень военно-технической помощи значительно возрос. Это касается всех наших партнеров, в первую очередь, США. В настоящее время в Одессе разгружаются боевые "Hummer" - 35 машин. Из них 20 бронированных, которые пойдут в боевые подразделения и 15 машин медицинского обеспечения", - сказал он.

По словам Полторака, в последнее время США оказали помощь Украине более чем на 400 млн долларов.

"Это противотанковые средства "Javelin", современные средства радиосвязи, средства артиллерийской разведки, радиоэлектронной борьбы, антиснайперские комплексы, беспилотные летательные аппараты", - отметил министр.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на ДонбассеПолторак
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