У суботу бойовики стріляли 6 разів, без втрат

З початку доби суботи ворог шість разів обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил, із них один раз – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Про це йдеться у зведенні прес-центру ООС станом на 18 годину.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях українських підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Усі обстріли зафіксовано в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Так, бойовики стріляли з мінометів калібру 82мм в районі Новотроїцького; з протитанкових ракетних комплексів – в районі Авдіївки; з гранатометів різних систем – в районі Павлополя; з ручних протитанкових гранатометів – в районі Пісків; із автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – двічі в районі Авдіївки.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.