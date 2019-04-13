В субботу боевики стреляли 6 раз, без потерь

С начала суток субботы враг шесть раз обстрелял позиции подразделений Объединенных сил, из них один раз - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Об этом говорится в сводке пресс-центра ООС по состоянию на 18 часов.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы зафиксированы в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Так, боевики стреляли из минометов калибра 82 мм в районе Новотроицкого; из противотанковых ракетных комплексов - в районе Авдеевки; из гранатометов различных систем - в районе Павлополя; из ручных противотанковых гранатометов - в районе Песков; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - дважды в районе Авдеевки.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.