В субботу боевики стреляли 6 раз, без потерь

103 просмотра
Суббота, 13 апреля 2019, 18:28

С начала суток субботы враг шесть раз обстрелял позиции подразделений Объединенных сил, из них один раз - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Об этом говорится в сводке пресс-центра ООС по состоянию на 18 часов.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы зафиксированы в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Так, боевики стреляли из минометов калибра 82 мм в районе Новотроицкого; из противотанковых ракетных комплексов - в районе Авдеевки; из гранатометов различных систем - в районе Павлополя; из ручных противотанковых гранатометов - в районе Песков; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - дважды в районе Авдеевки.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Объединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Материалы по теме
Полторак: Противник немного отодвинул технику от линии соприкосновения 13 апреля 2019, 15:29
Боевики накрыли Гнутово минометным огнем 12 апреля 2019, 19:25
Враг усилил огонь на Донбассе, ранены 8 бойцов – штаб ООС 11 апреля 2019, 18:24
Все новости
Главные новости
В Британии произошло нападение на авто посла Украины
Погода: В ближайшие дни обещают сильные заморозки
У победителя выборов будут формальные основания распустить ВР - СМИ
Выборы: Штабы обоих кандидатов призвали "не раскачивать ситуацию"
Все новости
Жизнь

25 обычных моментов, за которые хочется прошептать миру "благодарю"

Фото

Пушистики в цветах: украшения бывают не только для людей

Лайфхаки

Ванная от депрессии: как правильно принимать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів