Порошенко: Можливість розпустити ВР у будь-який час - шлях до тоталітаризму

Підстав для дострокового припинення повноважень Верховної Ради не існує, а можливість новообраного президента у будь-який час розпускати парламент - "шлях до тоталітаризму".

Про це заявив президент України, кандидат на виборах-2019 Петро Порошенко у прес-центрі на НСК "Олімпійський", де мали відбутися дебати з кандидатом Володимиром Зеленським.

"Щодо дострокового припинення повноважень парламенту - я хочу окремо наголосити, що конституційних підстав для припинення повноважень парламенту не існує", - заявив він.

Порошенко додав, що "якщо є певні теорії заколоту, то я в них не вірю".

"І це безвідносно до мого ставлення до парламенту. Але я вважаю, що станом на сьогодні Верховна Рада цього скликання зробила величезні кроки на підтримку пропозицій президента, в реалізації процесу реформ... Твердо переконаний, що цей процес буде продовжено", - заявив Порошенко.

"Чи є ризик того, щоб у будь-який новообраний президент розпускав парламент, призначав депутатів... Я вважаю, що це - шлях до тоталітаризму, нічого спільного з демократією це не має", - заявив Порошенко.

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