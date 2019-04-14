Порошенко: Можливість розпустити ВР у будь-який час - шлях до тоталітаризму
Підстав для дострокового припинення повноважень Верховної Ради не існує, а можливість новообраного президента у будь-який час розпускати парламент - "шлях до тоталітаризму".
Про це заявив президент України, кандидат на виборах-2019 Петро Порошенко у прес-центрі на НСК "Олімпійський", де мали відбутися дебати з кандидатом Володимиром Зеленським.
"Щодо дострокового припинення повноважень парламенту - я хочу окремо наголосити, що конституційних підстав для припинення повноважень парламенту не існує", - заявив він.
Порошенко додав, що "якщо є певні теорії заколоту, то я в них не вірю".
"І це безвідносно до мого ставлення до парламенту. Але я вважаю, що станом на сьогодні Верховна Рада цього скликання зробила величезні кроки на підтримку пропозицій президента, в реалізації процесу реформ... Твердо переконаний, що цей процес буде продовжено", - заявив Порошенко.
"Чи є ризик того, щоб у будь-який новообраний президент розпускав парламент, призначав депутатів... Я вважаю, що це - шлях до тоталітаризму, нічого спільного з демократією це не має", - заявив Порошенко.
Нагадаємо,
- 6 березня Окружний адмінсуд Києва офіційно звернувся до Верховної Ради з вимогод підтвердити інформацію станом на 28 лютого 2019 року про наявність коаліції, вимагаючи надати її персональний склад.
- Суд ухвалив відповідне рішення за позовом Андрія Деркача, який просив зобов'язати координаторів депутатських фракцій у Верховній Раді Артура Герасимова і Максима Бурбака внести пропозиції прем'єру по кандидатурі глави МОЗ.
- ОАС зобов'язав подати необхідні документи до 12 березня, однак, за інформацією "Дзеркала тижня", документи надано не було. Таким чином у суду є привід встановити, що коаліція відсутня з 28 лютого 2019 року, а у переможця президентських виборів, якщо він обіпреться на рішення ОАС, з'являться формальні підстави припинити повноваження ВР після прийняття присяги.