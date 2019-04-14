Оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады не существует, а возможность новоизбранного президента в любое время распускать парламент - "путь к тоталитаризму".

Об этом заявил президент Украины, кандидат на выборах-2019 Петр Порошенко в пресс-центре на НСК "Олимпийский", где должны были состояться дебаты с кандидатом Владимиром Зеленским.

"О досрочном прекращении полномочий парламента - я хочу отдельно подчеркнуть, что конституционных оснований для прекращения полномочий парламента не существует", - заявил он.

Порошенко добавил, что "если есть определенные теории заговора, то я в них не верю".

"И это безотносительно к моему отношению к парламенту. Но я считаю, что на сегодняшний день Верховная Рада этого созыва сделала огромные шаги в поддержку предложений президента, в реализации процесса реформ ... Твердо убежден, что этот процесс будет продолжен", - заявил Порошенко.

"Есть ли риск того, что в любой момент новоизбранный президент распускал парламент, назначал депутатов ... Я считаю, что это - путь к тоталитаризму, ничего общего с демократией это не имеет", - заявил Порошенко.

Напомним,