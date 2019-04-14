Порошенко: Возможность распустить ВР в любое время - путь к тоталитаризму
Оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады не существует, а возможность новоизбранного президента в любое время распускать парламент - "путь к тоталитаризму".
Об этом заявил президент Украины, кандидат на выборах-2019 Петр Порошенко в пресс-центре на НСК "Олимпийский", где должны были состояться дебаты с кандидатом Владимиром Зеленским.
"О досрочном прекращении полномочий парламента - я хочу отдельно подчеркнуть, что конституционных оснований для прекращения полномочий парламента не существует", - заявил он.
Порошенко добавил, что "если есть определенные теории заговора, то я в них не верю".
"И это безотносительно к моему отношению к парламенту. Но я считаю, что на сегодняшний день Верховная Рада этого созыва сделала огромные шаги в поддержку предложений президента, в реализации процесса реформ ... Твердо убежден, что этот процесс будет продолжен", - заявил Порошенко.
"Есть ли риск того, что в любой момент новоизбранный президент распускал парламент, назначал депутатов ... Я считаю, что это - путь к тоталитаризму, ничего общего с демократией это не имеет", - заявил Порошенко.
Напомним,
- 6 марта Окружной админсуд Киева официально потребовал от Верховной Рады подтвердить информацию по состоянию на 28 февраля 2019 года о наличии коалиции, требуя предоставить ее персональный состав.
- Суд принял соответствующее решение по иску Андрея Деркача, который просил обязать координаторов депутатских фракций в Верховной Раде Артура Герасимова и Максима Бурбака внести предложения премьеру по кандидатуре главы Минздрава.
- ОАС обязал подать необходимые документы до 12 марта, однако, по информации "Зеркала недели", документы предоставлены не были. Таким образом у суда есть повод установить, что коалиция отсутствует с 28 февраля 2019 г., а у победителя президентских выборов, если он обопрется на решение ОАС, появятся формальные основания прекратить полномочия ВР сразу после принятия присяги.