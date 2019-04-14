Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко: Возможность распустить ВР в любое время - путь к тоталитаризму

Воскресенье, 14 апреля 2019, 15:39

Оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады не существует, а возможность новоизбранного президента в любое время распускать парламент - "путь к тоталитаризму".

Об этом заявил президент Украины, кандидат на выборах-2019 Петр Порошенко в пресс-центре на НСК "Олимпийский", где должны были состояться дебаты с кандидатом Владимиром Зеленским.

"О досрочном прекращении полномочий парламента - я хочу отдельно подчеркнуть, что конституционных оснований для прекращения полномочий парламента не существует", - заявил он.

Порошенко добавил, что "если есть определенные теории заговора, то я в них не верю".

"И это безотносительно к моему отношению к парламенту. Но я считаю, что на сегодняшний день Верховная Рада этого созыва сделала огромные шаги в поддержку предложений президента, в реализации процесса реформ ... Твердо убежден, что этот процесс будет продолжен", - заявил Порошенко.

"Есть ли риск того, что в любой момент новоизбранный президент распускал парламент, назначал депутатов ... Я считаю, что это - путь к тоталитаризму, ничего общего с демократией это не имеет", - заявил Порошенко. 

Напомним, 

  • 6 марта Окружной админсуд Киева официально потребовал от Верховной Рады подтвердить информацию по состоянию на 28 февраля 2019 года о наличии коалиции, требуя предоставить ее персональный состав. 
  • Суд принял соответствующее решение по иску Андрея Деркача, который просил обязать координаторов депутатских фракций в Верховной Раде Артура Герасимова и Максима Бурбака внести предложения премьеру по кандидатуре главы Минздрава.
  • ОАС обязал подать необходимые документы до 12 марта, однако, по информации "Зеркала недели", документы предоставлены не были. Таким образом у суда есть повод установить, что коалиция отсутствует с 28 февраля 2019 г., а у победителя президентских выборов, если он обопрется на решение ОАС, появятся формальные основания прекратить полномочия ВР сразу после принятия присяги. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: Порошенкодебатывыборы президента 2019ЗеленскийВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
Все новости...
Реклама: