У зоні ООС поранено українського військового
У неділю внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення.
Про це повідомляє прес-центр ООС у зведенні станом на 18 годину.
Зазначається, що з початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню.
"Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил: зі станкових протитанкових гранатометів – в районі Авдіївки та з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі Водяного.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти два рази відкривали вогонь по позиціях українських військових: з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу Новотошківського та з автоматичних станкових гранатометів – біля Новолуганського.
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