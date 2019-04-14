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У зоні ООС поранено українського військового

Неділя, 14 квітня 2019, 18:12

У неділю внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр ООС у зведенні станом на 18 годину.

Зазначається, що з початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню.

"Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил: зі станкових протитанкових гранатометів – в районі Авдіївки та з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі Водяного.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти два рази відкривали вогонь по позиціях українських військових: з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу Новотошківського та з автоматичних станкових гранатометів – біля Новолуганського.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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