У зоні ООС поранено українського військового

838 переглядів
Неділя, 14 квітня 2019, 18:12

У неділю внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр ООС у зведенні станом на 18 годину.

Зазначається, що з початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню.

"Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил: зі станкових протитанкових гранатометів – в районі Авдіївки та з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі Водяного.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти два рази відкривали вогонь по позиціях українських військових: з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу Новотошківського та з автоматичних станкових гранатометів – біля Новолуганського.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Об'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У суботу бойовики стріляли 6 разів, без втрат 13 квітня 2019, 18:28
Полторак: Противник трохи відсунув техніку від лінії зіткнення 13 квітня 2019, 15:29
Бойовики накрили Гнутове мінометним вогнем 12 квітня 2019, 19:25
Усі новини
Головні новини
15 РДА Київщини публікують агітацію за Порошенка – "ОПОРА"
Гройсман: До парламентських виборів готовий
У Зеленського наполягають на дебатах на стадіоні 19 квітня
Порошенко кличе Зеленського на ICTV
Усі новини
Життя

25 звичайних моментів, за які хочеться прошепотіти світу "дякую"

тест

Що ви знаєте про секс та свої ерогенні зони

дослідження

"Утекти" від старіння можна на велосипеді