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В зоне ООС ранен украинский военный

Воскресенье, 14 апреля 2019, 18:12

В воскресенье в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в сводке по состоянию на 18 часов.

Отмечается, что с начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня.

"Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил: со станковых противотанковых гранатометов - в районе Авдеевки и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Водяного.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты два раза открывали огонь по позициям украинских военных: из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Новотошковского и с автоматических станковых гранатометов - около Новолуганского.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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