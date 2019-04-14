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Перелом у Ломаченка не підтвердився

Неділя, 14 квітня 2019, 18:18

Діагноз перелому руки в українського боксера Василя Ломаченка, який напередодні провів захист поясів за версією WBA і WBO в легкій вазі, не підтвердився.

Про це 14 квітня повідомляється на сторінці Ломаченка у Facebook.

За словами менеджера українського боксера Егіса Клімаса, у Ломаченкоа  діагностували лише вивих і операція йому не потрібна.

"Вони повернули кістку на місце, три тижні у гіпсі - і він буде в порядку", - заявив Клімас у коментарі ESPN.

Повернення Ломаченка на ринг очікується у вересні 2019 року.

Українська правда
Теми: спортздоров'я
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