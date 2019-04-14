Перелом у Ломаченка не підтвердився
Діагноз перелому руки в українського боксера Василя Ломаченка, який напередодні провів захист поясів за версією WBA і WBO в легкій вазі, не підтвердився.
Про це 14 квітня повідомляється на сторінці Ломаченка у Facebook.
За словами менеджера українського боксера Егіса Клімаса, у Ломаченкоа діагностували лише вивих і операція йому не потрібна.
"Вони повернули кістку на місце, три тижні у гіпсі - і він буде в порядку", - заявив Клімас у коментарі ESPN.
Повернення Ломаченка на ринг очікується у вересні 2019 року.
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