Перелом у Ломаченко не подтвердился

Диагноз перелома руки у украинского боксера Василия Ломаченко, который накануне провел защиту поясов по версии WBA и WBO в легком весе, не подтвердился.

Об этом 14 апреля сообщается на странице Ломаченко в Facebook.

По словам менеджера украинского боксера Эгиса Климаса, у Ломаченко диагностировали только вывих и операция ему не потребуется.

"Они вернули кость на место, три недели в гипсе - и он будет в порядке", - заявил Климас в комментарии ESPN.

Возвращение Ломаченко на ринг ожидается в сентябре 2019 года.