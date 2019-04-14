Перелом у Ломаченко не подтвердился

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Воскресенье, 14 апреля 2019, 18:18

Диагноз перелома руки у украинского боксера Василия Ломаченко, который накануне провел защиту поясов по версии WBA и WBO в легком весе, не подтвердился. 

Об этом 14 апреля сообщается на странице Ломаченко в Facebook. 

По словам менеджера украинского боксера Эгиса Климаса, у Ломаченко диагностировали только вывих и операция ему не потребуется.

"Они вернули кость на место, три недели в гипсе - и он будет в порядке", - заявил Климас в комментарии ESPN.

Возвращение Ломаченко на ринг ожидается в сентябре 2019 года. 

Украинская правда

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Темы: спорт здоровье


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