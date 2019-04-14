Перелом у Ломаченко не подтвердился
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Воскресенье, 14 апреля 2019, 18:18
Диагноз перелома руки у украинского боксера Василия Ломаченко, который накануне провел защиту поясов по версии WBA и WBO в легком весе, не подтвердился.
Об этом 14 апреля сообщается на странице Ломаченко в Facebook.
По словам менеджера украинского боксера Эгиса Климаса, у Ломаченко диагностировали только вывих и операция ему не потребуется.
"Они вернули кость на место, три недели в гипсе - и он будет в порядке", - заявил Климас в комментарии ESPN.
Возвращение Ломаченко на ринг ожидается в сентябре 2019 года.
Украинская правда
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