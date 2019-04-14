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У Дніпрі "замінували" аеропорт, кілька ТЦ і готелів

Неділя, 14 квітня 2019, 19:27

У Дніпрі невідомі повідомили про "замінування" будівлі аеропорту, торгового центру "Пасаж" і ТРЦ "Караван".

Про це 14 квітня повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на облуправління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Увесь персонал та пасажирів, що перебували у будівлі аеропорту і торгових центрах, було евакуйовано. 

За даними ДСНС, повідомлення про мінування аеропорту надійшло о 16:10, про мінування ТЦ "Пасаж" - о 16:19, про мінування ТРЦ "Караван" - о 16:35.

Згодом в управлінні ДержНС повідомили, що інформація про мінування аеропорту і "Пасажу" виявилася неправдивою. 

При цьому о 18:49 надійшло повідомлення про замінування магазину "АШАН" у торговому центрі "Дафі".

"На місці працюють правоохоронці та піротехнічні служби", - повідомили у ДСНС. 

Пізніше в прес-службі ГУ ДСНС у Дніпропетровській області повідомили, що всього за вечір неділі правоохоронці отримали сім повідомлень про мінування аеропорту, трьох торгових центрів і трьох готелів у Дніпрі. Всі вони виявилися неправдивими.

Нагадаємо, 

  • 14 квітня у поліції Києва повідомили, що перевіряють інформацію про замінування торгового центру і Майдану Незалежності у центрі Києва.
  • Згодом у поліції заявили, що отримали п’ять анонімних повідомлень про нібито замінування кількох об'єктів у Києві - перевірки тривали у чотирьох готелях на вулицях Хрещатик, Ірининській та Михайлівській, а також у Міжнародному центрі сучасного мистецтва та торговому центрі на вул.Басейній.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДніпроДСНС
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