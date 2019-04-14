У Дніпрі невідомі повідомили про "замінування" будівлі аеропорту, торгового центру "Пасаж" і ТРЦ "Караван".

Про це 14 квітня повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на облуправління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Увесь персонал та пасажирів, що перебували у будівлі аеропорту і торгових центрах, було евакуйовано.

За даними ДСНС, повідомлення про мінування аеропорту надійшло о 16:10, про мінування ТЦ "Пасаж" - о 16:19, про мінування ТРЦ "Караван" - о 16:35.

Згодом в управлінні ДержНС повідомили, що інформація про мінування аеропорту і "Пасажу" виявилася неправдивою.

При цьому о 18:49 надійшло повідомлення про замінування магазину "АШАН" у торговому центрі "Дафі".

"На місці працюють правоохоронці та піротехнічні служби", - повідомили у ДСНС.

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