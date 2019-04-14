В Днепре неизвестные сообщили о "заминировании" здания аэропорта, торгового центра "Пассаж" и ТРЦ "Караван".

Об этом 14 апреля сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на облуправление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Весь персонал и пассажиры, находившиеся в здании аэропорта и торговых центров, были эвакуированы.

По данным ГСЧС, сообщение о минировании аэропорта поступило в 16:10, о минировании ТЦ "Пассаж" - в 16:19, о минировании ТРЦ "Караван" - в 16:35.

Позже в управлении ГосЧС сообщили, что информация о минировании аэропорта и "Пассажа" оказалась ложной.

При этом в 18:49 поступило сообщение о минировании магазина "АШАН" в торговом центре "Дафи".

"На месте работают правоохранители и пиротехнические службы", - отметили в ГосЧС.

Напомним,