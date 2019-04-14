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В Днепре "заминировали" аэропорт, несколько ТЦ и отели

Воскресенье, 14 апреля 2019, 19:27

В Днепре неизвестные сообщили о "заминировании" здания аэропорта, торгового центра "Пассаж" и ТРЦ "Караван". 

Об этом 14 апреля сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на облуправление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Весь персонал и пассажиры, находившиеся в здании аэропорта и торговых центров, были эвакуированы. 

По данным ГСЧС, сообщение о минировании аэропорта поступило в 16:10, о минировании ТЦ "Пассаж" - в 16:19, о минировании ТРЦ "Караван" - в 16:35. 

Позже в управлении ГосЧС сообщили, что информация о минировании аэропорта и "Пассажа" оказалась ложной. 

При этом в 18:49 поступило сообщение о минировании магазина "АШАН" в торговом центре "Дафи".

"На месте работают правоохранители и пиротехнические службы", - отметили в ГосЧС. 

Позже в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области сообщили, что всего за вечер воскресенья правоохранители получили семь сообщений о минировании аэропорта, трех торговых центров и трех гостиниц в Днепре. Все они оказались ложными.

Напомним,

  • 14 апреля в полиции Киева сообщили, что проверяют информацию о заминировании торгового центра и Майдана Независимости в центре Киева.
  • Позже в полиции заявили, что получили пять анонимных сообщений о заминировании нескольких объектов в Киеве - проверки проводились в четырех отелях на улицах Крещатик, Ирининской и Михайловской, а также в Международном центре современного искусства и торговом центре на ул.Бассейной. 

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Темы: ДнепрГСЧС
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