Бойовики обстріляли з "Градів" село на Донеччині – СЦКК

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Неділя, 14 квітня 2019, 22:06

11 квітня бойовики обстріляли з установок "Град" село Орлівка Ясинуватського району на Донеччині.

Про це повідомила в неділю Українська сторона СЦКК.

"11 квітня 2019 року з 17:45-18:00 найманці збройних формувань Російської Федерації з напрямку Красний Партизан здійснили артилерійський обстріл населеного пункту Орлівка Ясинуватського району", - йдеться в повідомленні.

Спостережна група Української сторони Спільного центру з контролю та координації у співпраці з СММ ОБСЄ попередньо встановили, що ворог обстріляв населений пункт з важкого озброєння типу "Град".

"Зі слів місцевих мешканців, було щонайменше п’ять влучань, від яких утворились величезні вирви. Крім того, на місці розривів реактивних боєприпасів, знайдені фрагменти та осколки забороненого озброєння. Смертоносне залізо, випущене з ворожих артилерійських установок, лягло перед та поза населеним пунктом, саме це зберегло життя мирним мешканцям та їх будинки від руйнувань", - йдеться в повідомленні.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі Донецька область


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